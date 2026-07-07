Svi događaji
Od najnovijeg
16:53

Sastavi:

Argentina: Martinez - Molina, Romero, Lisandro, Taljafiko - Paredes, Enco Fernandez, Mekalister, De Pol - Mesi, Alvarez.

Egipat: Šober - Hani, Rabia, Ibrahim, Hafes - Atia, Lasen, Ašour, Ziko, Hasan, Salah.

U odnosu na meč protiv Zelenortskih ostrva selektor Argentine Lionel Skaloni napravio je tri izmene.  Starteri suTaljafiko, Paredes i Alvarez, dok su na klupi ostali - Medina, Almada i Lautaro Martinez. 

16:13

Egipat na penale izbacio Australiju

Ne propustiteFIFA WC 2026PENAL-RULET ODLUČIO! Egipat posle neverovatne drame eliminisao Australiju! Faraoni preskočili "kengure"! (VIDEO)
profimedia-1114201061.jpg

16:12

Argentina prošla pakao sa Zelenorskim ostrvima

Ne propustiteFIFA WC 2026ARGENTINA U UTAKMICI ZA INFARKT POSLE PRODUŽETAKA IZBACILA NAJVEĆU SENZACIJU MUNDIJALA: Kape Verde mučio šampiona a onda pao autogolom! Vozinja izbezumio Mesija
Mundijal 2026, Argentina, Zelenortska ostrva

16:06

Nokaut faza



Жреб спонзорисан од стране Sofascore