ARGENTINA - EGIPAT
MUNDIJAL 2026
ARGENTINA - EGIPAT: Mesi protiv Salaha, Gaučosi napadaju Faraone! Skaloni napravio tri promene
Fudbalska reprezentacija Argentine sastaje se sa Egiptom u osmini finala Svetskog prvenstva.
Utakmica se igra u Atlanti sa početkom u 18 časova.
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16:53
Sastavi:
Argentina: Martinez - Molina, Romero, Lisandro, Taljafiko - Paredes, Enco Fernandez, Mekalister, De Pol - Mesi, Alvarez.
Egipat: Šober - Hani, Rabia, Ibrahim, Hafes - Atia, Lasen, Ašour, Ziko, Hasan, Salah.
U odnosu na meč protiv Zelenortskih ostrva selektor Argentine Lionel Skaloni napravio je tri izmene. Starteri suTaljafiko, Paredes i Alvarez, dok su na klupi ostali - Medina, Almada i Lautaro Martinez.
16:06
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