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21:35

Sastavi!

Švajcarska (4-2-3-1): Kobel - Zakarija, Elvedi, Akanđi, Rodriges - Frojler, Džaka - Rider, Jašari, Endoje - Embolo.

Kolumbija (4-3-3): Vargas - Mohika, Lukumi, Sančez, Munjoz - Arijas, Lerma, Puerta - Dijaz, Suarez, Rodrigez.

21:15

Dobrodošli na lajv prenos meča Švajcarska - Kolumbija!

Švajcarska preciznost ili kolumbijska vatra?