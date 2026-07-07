Švajcarska - Kolumbija 22.00
mundijal 2026
ŠVAJCARSKA - KOLUMBIJA: Čeka nas vatrena borba u Vankuveru! (SASTAVI)
Fudbaleri Švajcarske i Kolumbije sastaj se na stadionu u Vankuveru u osmini finala Mundijala od 22.00 po našem vremenu.
Uživo
Samo ključni događaji
21:35
Sastavi!
Švajcarska (4-2-3-1): Kobel - Zakarija, Elvedi, Akanđi, Rodriges - Frojler, Džaka - Rider, Jašari, Endoje - Embolo.
Kolumbija (4-3-3): Vargas - Mohika, Lukumi, Sančez, Munjoz - Arijas, Lerma, Puerta - Dijaz, Suarez, Rodrigez.
Reaguj
Komentariši