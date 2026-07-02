ŠVAJCARSKA - SRBIJA: Kapiten Jokić dominira, halom se ori MVP! Avramović ga prati!
Košarkaši Srbije gostuju Švajcarskoj u utakmici 5. kola grupe A kvalifikacija za Mundobaskert 2027 godine.
Utakmica se igra u Friburgu sa početkom u 20 časova.
Prva četvrtina - 27:30
Švajcarska mini serijom , stiže na svega minus tri na isteku prve deonice.
9. minut - 20:27
Jokić fauliran pri šutu za tri. Pogađa dva od tri slobodna bacanja i odlazi na kratki predah
6. minut - 13:15
Švajcarci pružaju žestok otpor, trojka Fofane za izjednačenje.
Potom Jović poentira nakon finte u reketu.
3. minut - 6:8
Srbija je povela sa 2:6, Švajcarska uzvratila sa četri brza poena.
Jokić pronalazi Jovića, on dodaje Davidovcu za novo vođstvo za Srbiju.
Ukrštanje
Пласман обезедио Sofascore
Srbija se u drugoj fazi ukršta sa grupom gde su Litvanija, Italija,Velika Britanija i Island.
Najbolje tri ekipe iz noformirane grupe plasiraće se na svetsko prvenstvo.
Orlovi nemaju pravo na grešku
Пласман обезедио Sofascore
Srbija nakon četiri kola im a skor 2-2 i neophodne su joj pobede u predstojeće dva susreta sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom jer se bodovi prenose u drugu fazu.
Tri ekipe iz svake grupe plasiraće se dalje.