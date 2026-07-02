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20:23

Prva četvrtina - 27:30

Švajcarska mini serijom , stiže na svega minus tri na isteku prve deonice.

20:20

9. minut - 20:27

Jokić fauliran pri šutu za tri. Pogađa dva od tri slobodna bacanja i odlazi na kratki predah

20:14

8. minut - 15:22

Jokić fauliran, ide na liniju penala. Kapiten Srbije postiže svoj 8 poen.

20:10

7. minut -13:18

Nova trojka raspoloženog Avramovića.

20:08

6. minut - 13:15

Švajcarci pružaju žestok otpor, trojka Fofane za izjednačenje.

Potom Jović poentira nakon finte u reketu.

20:08

4. minut - 8:11

Trojka Alekse Avramovića nakon lepe akcije Orlova

20:04

3. minut - 6:8

Srbija je povela sa 2:6, Švajcarska uzvratila sa četri brza poena.

Jokić pronalazi Jovića, on dodaje Davidovcu za novo vođstvo za Srbiju.

19:58

1. minut - 2:2

Jokić postiže prve poene za Orlove na ovom meču.

16:44

Ovo je tim za Švajcarce

Ne propustiteKošarkaDUŠAN ALIMPIJEVIĆ PRESEKAO: Srbija ide na megdan Švajcarskoj - selektor "orlova" računa na ove košarkaše!
Dušan Alimpijević

16:43

Alimpijević pred Švajcarsku

Ne propustiteKošarkaALIMPIJEVIĆ OTKRIO LOŠE VESTI PRED MEČ SA ŠVAJCARSKOM! Neki igrači su povređeni, selektor Srbije se oglasio i izneo detalje!
Dušan Alimpijević, selektor srpskih košarkaša

16:40

Ukrštanje



Пласман обезедио Sofascore

Srbija se u drugoj fazi ukršta sa grupom gde su Litvanija, Italija,Velika Britanija i Island.

Najbolje tri ekipe iz noformirane grupe plasiraće se na svetsko prvenstvo.

16:32

Orlovi nemaju pravo na grešku



Пласман обезедио Sofascore

Srbija nakon četiri kola im a skor 2-2 i neophodne su joj pobede u predstojeće dva susreta sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom jer se bodovi prenose u drugu fazu.

Tri ekipe iz svake grupe plasiraće se dalje.