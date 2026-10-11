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Nikola Jović pokazuje da bi mogao da ima veoma važnu ulogu u Majami Hitu u predstojećoj NBA sezoni!

Reprezentativac Srbije pružio je odličnu partiju u porazu svog tima rezultatom 125:124, upisavši 16 poena, šest skokova i tri asistencije.

Ipak, i pored dobrog učinka srpskog košarkaša, trener Majamija Erik Spolstra ima jasnu poruku za njega. Iskusni stručnjak pohvalio je Jovićeve košarkaške kvalitete, ali je ukazao i na detalj koji želi da vidi na višem nivou - govor tela i reakciju kada se stvari na parketu ne odvijaju prema planu.

Spolstra nahvalio Jovića, ali ima i jednu zamerku!

Trener Majamija smatra da Jović poseduje sve što je potrebno da nastavi da napreduje, ali ističe da je važno da ostane pozitivan i pronađe pravi odgovor čak i kada utakmica postane teška.

"Samo treba da nastavi da ima dobre dane. Ponekad pokazuje loš govor tela, ali on ima veštine. To možete da vidite u svim utakmicama koje smo do sada odigrali. Nastaviće da napreduje, kao i svaki NBA igrač. Kada utakmica ne ide onako kako želite, morate da pronađete način da dobijete sledeći posed", rekao je Erik Spolstra.

Poruka je jasna: Jović ima poverenje trenera, ali se od njega očekuje da bude stabilniji i u trenucima kada mu ne ide sve od ruke. Upravo takve situacije mogu da budu važne za njegovu ulogu u timu tokom duge NBA sezone.

Jović svestan šta mora da popravi

Ni srpski reprezentativac ne beži od činjenice da ima prostora za napredak. Jović smatra da je tokom prethodnog perioda sazreo i da sada bolje razume igru, ali je svestan da mora brže da reaguje i da se odmah prebaci na sledeći zadatak.

"Mislim da sam jednostavno malo sazreo. Za mene je ovo nova godina, sada sam pametniji u određenim situacijama. A brzo reagovanje na sledeću akciju je nešto u čemu on zaista želi da budem bolji", poručio je Nikola Jović.

Pred Jovićem je nova prilika da se nametne u Majamiju i potvrdi da može da bude važan deo ekipe. Učinak od 16 poena, šest skokova i tri asistencije dobar je signal, ali će trener Spolstra od njega tražiti kontinuitet, zrelost i pravu reakciju u svakom trenutku utakmice.