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Izraelski košarkaš srpskog porekla, Deni Avdija, bez dileme je otkrio ko mu zadaje najviše glavobolja na parketu!

Zvezda Portlanda priznala je da ne zna šta da radi kada u odbrani preuzme Nikolu Jokića, a posebno ga je fasciniralo ono što srpski as radi s loptom. U razgovoru sa Drejmondom Grinom otišao je i korak dalje - izdvojio je centra Denvera kao najtežeg igrača za čuvanje u celoj NBA ligi!

Nikola Jokić godinama muči protivničke odbrane, a sada je stiglo još jedno priznanje koje dovoljno govori o tome koliko je teško zaustaviti najboljeg srpskog košarkaša. Ovoga puta o tome je govorio Deni Avdija, krilni igrač Portland Trejlblejzersa i sin nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije.

1/4 Vidi galeriju Finiks - Portland, plej-in NBA lige Foto: Christian Petersen / Getty images / Profimedia

Gostujući u podkastu "The Draymond Green Show", čiji je domaćin zvezda Golden Stejt Voriorsa Drejmond Grin, Avdija je dobio pitanje o tome koga je najteže čuvati u NBA ligi. Odgovor je bio jasan - Nikola Jokić!

"Šta, dođavola, treba da uradim?!"

Avdija je slikovito opisao šta mu prolazi kroz glavu kada se nađe u situaciji da preuzme Jokića u odbrani.

"Svaki put kada preuzmem Jokića, pitam se: ‘Šta, dođavola, treba da uradim?’ Snažan sam, ali ovaj čovek je snažan, pametan i ume da dodaje", objasnio je košarkaš Portlanda.

Tu, međutim, nije bio kraj njegovim pohvalama.

Posebno ga muče Jokićevi mekani flouteri, šutevi kojima srpski centar uspeva da prebaci loptu preko odbrane čak i kada se čini da nema prostora za realizaciju.

"Ima te mekane floutere iz svakog ugla. Onda se ponovo pitam: ‘Šta treba da uradim?’ Mislim da je on najteži igrač za čuvanje, jer ga obično ni ne čuvam jedan na jedan", priznao je Avdija.

Drejmond Grin se složio: Jokić je noćna mora za odbranu!

Grin, koji se i sam godinama suočava sa najvećim zvezdama NBA lige, odmah je podržao Avdijinu procenu.

"On je definitivno najteži igrač za čuvanje, barem od onih protiv kojih ja igram. Možda i Stef Kari", rekao je Grin.

1/46 Vidi galeriju Nikola Jokić u dresu Denver Nagetsa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Avdija, međutim, nije imao dilemu.

"Upravo to hoću da kažem. Nema nikog drugog. Za mene je to on", poručio je košarkaš Portlanda.

Kada se uzme u obzir da je Grin jedan od najiskusnijih defanzivaca u ligi, ovakve reči dodatno oslikavaju koliko je Jokićev napadački arsenal težak za zaustavljanje.

Jokićev pas koji je zbunio i Avdiju!

Poseban deo razgovora bio je posvećen potezu srpskog centra sa predsezonske utakmice Denvera protiv Jute. Jokić je tada Kameronu Džonsonu uputio atraktivno dodavanje iza leđa, bez gledanja, koje je privuklo pažnju košarkaške javnosti.

Avdija nije mogao da sakrije čuđenje.

"Moraću da ga pitam da li zaista vežba takve stvari. Nema šanse da mu to samo prirodno dolazi", rekao je kroz šalu.

Zatim je objasnio koliko je teško izvesti takav potez.

"Odeš u ćošak na sledećem treningu i probaš da odigraš takav pas, pa da vidiš da li je to prirodno", poručio je Avdija.

Upravo je ta kombinacija snage, pregleda igre, osećaja za dodavanje i meke ruke ono što Jokića čini jedinstvenim. Protivnici ne mogu da se usredsrede samo na njegov šut ili igru leđima, jer srpski as u svakom trenutku može da pronađe saigrača na potpuno neočekivanom mestu.

Avdija izrastao u veliku zvezdu Portlanda

Avdija iza sebe ima sjajnu sezonu u Portlandu, u kojoj je dodatno potvrdio da može da bude jedan od lidera ekipe. Njegov razvoj i sve veća uloga u timu učinili su ga jednim od zanimljivijih igrača za praćenje u NBA ligi.

Ipak, kada je trebalo da izdvoji protivnika koji mu najviše otežava posao, nije birao između brojnih velikih imena. Njegov odgovor bio je Nikola Jokić.

A kada i igrači koji svakodnevno nastupaju protiv najboljih košarkaša sveta priznaju da za Jokića nemaju jednostavno rešenje, jasno je zašto je srpski centar godinama među najdominantnijim igračima NBA lige.