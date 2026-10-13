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Dok se evropska košarka sprema za potencijalnu revoluciju vrednu milijarde dolazak NBA na Stari kontinent iz Hrvatske stiže prilično smela procena - da bi Zagreb mogao da bude u boljoj poziciji od Beograda kada je reč o novoj NBA Evropa ligi.

NBA nije zvanično pomenula Zagreb među gradovima koje razmatra za svoj evropski projekat, niti je potvrđeno da je hrvatska prestonica ispred Beograda - već je takvu tezu izneo poznati hrvatski košarkaški novinar Tvrtko Puljić.

Njegova procena posebno je zanimljiva kada se u obzir uzme stanje u klupskoj košarci. Dok Crvena zvezda i Partizan godinama igraju Evroligu pred punim tribinama i uživaju ogromnu podršku navijača, Cibona je prethodnih sezona prolazila kroz ozbiljne finansijske probleme, dugove i rezultatske padove.

Zato se nameće pitanje: na osnovu čega bi Zagreb mogao da ima prednost u odnosu na Beograd, koji je odavno jedno od najvažnijih košarkaških središta regiona?

Cibona ispred Zvezde i Partizana? Čekajte, ljudi!

Cibona je košarkaška institucija, klub koji je osvajao evropske trofeje i u čijoj su istoriji ispisana neka od najvećih imena jugoslovenske košarke. To niko ozbiljan ne može da ospori.

Ali istorija i sadašnjost nisu isto!

Zagrepčani su prethodnih godina prolazili kroz ozbiljnu finansijsku i organizacionu krizu. Klub je imao blokiran račun, kasnio je sa isplatama igračima i zaposlenima, a u jednom trenutku ozbiljno mu je pretio stečaj. U sezoni 2024/25. Cibona je završila na pretposlednjem, 15. mestu ABA lige, a zatim izgubila i poziciju u regionalnom takmičenju.

Hrvatski mediji tada su otvoreno pisali o katastrofalnom stanju u klubu, nagomilanim dugovima i upravljačkim problemima. U martu 2025. direktor Tomislav Šerić govorio je o 239 dana blokade i situaciji u kojoj klub nije mogao redovno da izmiruje obaveze.

Zato ideja da Zagreb može da bude ispred Beograda u trci za NBA Evropu zvuči kao scenario koji zahteva mnogo više objašnjenja od pukog pozivanja na tržište i infrastrukturu.

Dok su Zvezda i Partizan punili arene, Cibona se borila za opstanak!

Crvena zvezda i Partizan izgradili su ogromnu navijačku bazu, igraju pred prepunim tribinama i godinama predstavljaju Beograd na najvišem evropskom nivou. Njihove utakmice postale su jedan od zaštitnih znakova Evrolige, a večiti derbi jedan od najprepoznatljivijih košarkaških događaja na kontinentu.

Cibona, sa druge strane, iza sebe ima slavnu prošlost, ali i period u kojem je morala da rešava osnovne probleme svog funkcionisanja.

Razlika je ogromna: jedno je imati istoriju i veliki sportski brend, a drugo je dokazati da poseduješ stabilan poslovni model, publiku, finansijsku snagu i organizaciju za takmičenje najvišeg ranga.

Ipak, bilo bi pogrešno tvrditi da se u Zagrebu ništa nije promenilo. Cibona je tokom 2026. završila preoblikovanje u sportsko akcionarsko društvo, dobila većinskog vlasnika Viktora Dodiga i obezbedila novi kapital. Klub je osvojio i hrvatsko prvenstvo, a u oktobru 2026. vratio se u FIBA Ligu šampiona.

Drugim rečima, postoje pokušaji ozbiljnog oporavka. Ali to još nije dokaz da je Cibona spremna za NBA projekat, niti da je Zagreb dobio bilo kakvu prednost u odnosu na Beograd.

KK Cibona Foto: Zeljko Stevanic / Xinhua News / Profimedia

NBA i FIBA razmatraju novi evropski projekat u kojem bi poslovni potencijal, veličina tržišta, infrastruktura i dugoročna finansijska održivost mogli da budu presudni.

Upravo na tim kriterijumima Puljić gradi svoju procenu. Njegova teza je da Zagreb, uprkos problemima svoje košarke, može da bude zanimljiv zbog poslovnog okruženja i drugih faktora koji nisu direktno vezani za trenutni kvalitet klubova.

Međutim, zvanična NBA lista 12 ciljnih gradova, objavljena u julu 2026, obuhvata London, Mančester, Pariz, Lion, Madrid, Barselonu, Milano, Rim, Berlin, Minhen, Atinu i Istanbul. Zagreba na tom spisku nema, kao ni Beograda.

Beograd i dalje ima adute koje je teško ignorisati

Ako će se buduća liga graditi oko velikih tržišta, navijačkog potencijala i košarkaške tradicije, Beograd ima ozbiljne argumente. Zvezda i Partizan imaju iskustvo igranja na najvišem nivou, veliku publiku i prepoznatljivost širom Evrope.

To, naravno, ne garantuje mesto u NBA Evropi. Američka liga može da ima drugačije poslovne prioritete od Evrolige, a konačna pravila i model takmičenja tek treba da pokažu kakve će šanse imati pojedini gradovi i klubovi.

Ali upravo zato je tvrdnja da Zagreb može da bude ispred Beograda toliko zanimljiva. Ona otvara pitanje da li će u novom košarkaškom poretku presuditi tradicija, navijači i sportski rezultati ili poslovni kriterijumi koji bi mogli potpuno da promene mapu evropske košarke.

Za sada, Cibona može da se pohvali istorijom i prvim znacima oporavka, ali nema potvrde da je NBA Evropa vidi kao privilegovanog partnera. A između ambiciozne novinarske procene i stvarnog mesta u novoj ligi postoji ogromna razlika.