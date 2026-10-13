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Golden Stejt Voriorsi suočavaju se sa ozbiljnom nepoznanicom pred početak nove NBA sezone!

Kristaps Porzingis (31) i dalje je van ekipe zbog zdravstvenih problema, a prema izveštajima američkih medija, u klubu nemaju jasnu sliku o tome kada bi mogli ponovo da računaju na iskusnog centra.

Situacija je posebno zabrinjavajuća jer su Voriorsi ovog leta odlučili da zadrže letonskog košarkaša i ponude mu dvogodišnji ugovor vredan 40 miliona dolara. Umesto da se priključi pripremama i pomogne ekipi uoči nove sezone, Porzingis je ponovo van terena, dok se pitanja o njegovom zdravlju samo gomilaju.

Prema pisanju "San Francisko standarda", generalni menadžer Golden Stejta Majk Danlivi obavestio je javnost 28. septembra da će Porzingis biti odsutan na neodređeno vreme zbog zdravstvenog problema. Nije otputovao sa ekipom na pripreme na Havaje, a precizan datum povratka nije saopšten.

Ni Stiv Ker nema konkretne odgovore

Dodatnu zabrinutost izazivaju izjave trenera Stiva Kera. On je potvrdio da je bio u kontaktu sa Porzingisom, ali da nisu detaljno razgovarali o njegovim zdravstvenim tegobama.

"Voleli bismo da je ovde sa nama, ali mora da vodi računa o svom zdravlju. Podržaćemo ga i nastaviti dalje sa ekipom", poručio je Ker.

Još upečatljivije zvuči izveštaj "San Francisko hronikla" od 8. oktobra. Na pitanje da li Voriorsi tačno znaju sa čim se Porzingis suočava, Ker je odgovorio kratko: "Ne."

Iskusni centar tako je ponovo u centru neizvesnosti, slično kao i prethodnih godina, kada su ga povrede i zdravstveni problemi često odvajali od parketa.

1/10 Vidi galeriju Kristaps Porzingis Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA, AP David Zalubowski

POTS sindrom ponovo u fokusu

Jedan od razloga zbog kojih se pažnja javnosti usmerila na Porzingisovo zdravlje jeste POTS sindrom, odnosno sindrom posturalne ortostatske tahikardije. Letonac je ranije otkrio da mu je dijagnostikovan ovaj poremećaj autonomnog nervnog sistema, koji može da izazove ubrzan rad srca pri ustajanju, vrtoglavicu, umor i probleme sa tolerisanjem fizičkog napora.

Prema pisanju "San Francisko standarda", Porzingis je ranije govorio da on i njegovi lekari znaju kako da upravljaju simptomima, uključujući prilagođavanje oporavka i povećan unos soli.

Iako Golden Stejt još nije zvanično potvrdio da je POTS sindrom razlog Porzingisovog odsustva, upravo se ova dijagnoza ponovo našla u centru pažnje. S obzirom na to da se Letonac i ranije suočavao sa ovim zdravstvenim problemom, sve su glasnije spekulacije da bi upravo on mogao da stoji iza novog izostanka. Ipak, čelnici Voriorsa za sada ne otkrivaju detalje, pa ostaje nejasno šta se tačno dešava sa iskusnim centrom i kada bi mogao da se vrati na parket.

Prema navodima američkih novinara, uoči priprema u klubu su bili zadovoljni njegovim fizičkim stanjem. Međutim, zdravstveni problem se pojavio krajem septembra i poremetio planove ekipe.

40 miliona dolara, ali i veliki rizik za Voriorse

Golden Stejt je ovog leta odlučio da zadrži Porzingisa ugovorom vrednim 40 miliona dolara za dve godine, uz igračku opciju za sezonu 2027/28.

Međutim, prema informacijama "San Francisko standarda", ugovor nije u potpunosti garantovan: garantovani deo iznosi 24 miliona dolara. Porzingis je pristao i na početnu fazu ugovora bez garancije, čime je klubu omogućena dodatna fleksibilnost da tokom približno nedelju dana pokuša da dovede slobodne agente.

Ipak, finansijski detalji nisu jedina briga. Golden Stejt je u Porzingisu video centra koji može da donese visinu, šut sa distance i dodatnu dimenziju napadu. Kada je zdrav, Letonac može da bude značajno pojačanje, ali njegova dostupnost ostaje veliki znak pitanja.

"San Francisko hronikl" navodi da je Porzingis u prethodne dve sezone odigrao samo 87 od mogućih 177 utakmica, računajući i plej-of. Od sezone 2020/21. samo jednom je uspeo da odigra najmanje 65 utakmica u regularnom delu takmičenja.

Kristaps Porzingis Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Voriorsi već traže druga rešenja

Porzingisov izostanak dodatno komplikuje planove ekipe koja želi da se vrati u borbu za vrh Zapadne konferencije. Golden Stejt istovremeno čeka i povratak Džimija Batlera i Mozesa Mudija, pa je značajan deo garantovanog novca vezan za igrače koji su van stroja.

U odsustvu Porzingisa, trener Ker mora da razmatra druga rešenja na centarskoj poziciji. Među opcijama su iskusni Al Horford, Čarls Basi i novajlija Grejem Ajk, dok bi u određenim postavama na poziciji centra mogao da zaigra i Jaks Lendeborg.

Za Voriorse je, međutim, jasno da bi Porzingisovo prisustvo značajno promenilo njihove mogućnosti. Problem je što niko zasad ne može pouzdano da kaže kada će ponovo biti spreman.

Nova NBA sezona je pred vratima, a Golden Stejt se suočava sa neizvesnošću koja bi mogla da utiče na čitave planove ekipe. U ovom trenutku najvažnije je Porzingisovo zdravlje, dok pitanje kada će se vratiti na parket i dalje ostaje bez odgovora.