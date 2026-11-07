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Selektor košarkašica Srbije Miloš Pavlović odredio je tim za naredni FIBA "prozor", za prva tri meča finalne runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

1/7 Vidi galeriju Košarkašice na pripremama Foto: KSS

Srbiju će u novembarskom prozoru predstavljati:

Aleksandra Stanaćev (Araski, Španija)

Jovana Nogić (Jekaterinburg, Rusija)

Nadia Smailbegović (Peč, Mađarska)

Jovana Boričić (Csata, Mađarska)

Maša Janković (Šopron, Mađarska)

Lana Marić (Šopron, Mađarska)

Jelena Mitrović (Rutronik Stars Keltern, Nemačka)

Anđela Matić (Rutronik Stars Keltern, Nemačka)

Ivana Raca (Atinaikos, Grčka)

Aleksandra Katanić (Kronos, Grčka)

Ivana Katanić (KKŽ Crvena zvezda, Srbija)

Teodora Turudić (KKŽ Crvena zvezda, Srbija)

Nevena Naumčev (KKŽ Crvena zvezda, Srbija)

Angela Dugalić (KKŽ Crvena zvezda, Srbija)

Nevena Vučković (UŽKK Student, Srbija)

Teodora Ćulibrk (UŽKK Student, Srbija)

U stručnom štabu su: selektor Miloš Pavlović, pomoćni treneri Jovica Antonić, Bojan Ivanović i Petar Đorđević, kondicioni trener Nikola Maljković, tim menadžer Jelena Bruks, doktor Andrej Georgijevski, fizioterapeuti Mirko Aleksić, Anđelka Dimitrijević i Marko Đurković.

Na spisku nema igračica koje igraju u SAD, kao i povredama Dragane Stanković i Nevene Rosić.

Srbija će u finalnoj rundi kvalifikacija igrati u Grupi L. Prvo će 11. novembra od 18 sati u "Hali sportova Ranko Žeravica" dočekati Grčku, 14. novembra od 14.30 će gostovati Holandiji u predgrađu Amsterdama Almereu, a 17. novembra od 18 sati igraće u Bratislavi protiv Slovačke.

"Ono što nas čeka će biti vrlo zahtevno i od prvog momenta svi moramo da budemo maksimalno koncentrisani. Ulazimo sa pozitivnim razmišljanjem, imamo tri utakmice, ne sme da bude prevelike euforije ili bilo kakve negative, daćemo sve od sebe da izvučemo maksimum. Pozivam sve koji vole košarku i našu reprezentaciju da dođu u sredu u halu da nas bodre", rekao je Pavlović.

Evropsko prvenstvo biće održano od 16. do 27. juna sledeće godine u Belgiji, Litvaniji, Finskoj i Švedskoj. Plasman na Evrobasket obezbediće po dve prvoplasirane selekcije iz svake od šest kvalifikacionih grupa.