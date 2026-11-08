Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa zabeležili su drugi uzastopni trijumf u NBA ligi, savladavši Indijana Pejserse rezultatom 114:102 na meču odigranom u Meksiko Sitiju. Iako su ispustili prednost od čak 27 poena, Nagetsi su uspeli da privedu duel kraju i upišu važnu pobedu.

Za igrača utakmice proglašen je Nikola Jokić, koji je priznanje primio iz ruku meksičke lepotice, uz zanimljivu reakciju.

Srpski centar je nagradu u potpunosti opravdao na parketu, zabeleživši 19 poena, 13 skokova i osam asistencija.

Nakon meča, novinari su Jokića najpre pitali o činjenici da mu je malo nedostajalo za novi tripl-dabl.

- Ne, nisam na to bio fokusiran. Samo sam srećan jer smo pobedili.

Prokomentarisao je i atmosferu u dvorani i ovacije koje je dobio od navijača:

- Da, publika je bila vrlo dobra, energija tokom celog meča. Nisam znao za koga navijaju, pa sam imao pomešana osećanja tokom utakmice. Energija je bila tu, to je najbitnije.

1/7 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču Indijana - Denver Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Usledio je i komičan trenutak kada je lokalni novinar počeo da postavlja pitanje na španskom jeziku. Jokić je u neverici gledao ka njemu i tražio pogledom prevodioca, a potom je usledilo olakšanje. Na pitanje šta će preneti porodici o iskustvu iz Meksika, odgovorio je:

- Grad je veliki. Ljudi u Meksiku su vrlo emotivni, strastveni u svemu što rade. To su dve stvari.

Srpski as se osvrnuo i na značaj ovakvih utakmica za razvoj košarke u Latinskoj Americi:

- Mislim da je važno, košarka je globalni sport i mislim da je dobro što NBA timovi putuju po svetu. Lepo je videti navijače, podršku, gde god odemo imamo navijače koji nas gledaju i navijaju za nas i to je važno.

Posebno je istakao povratak Spensera Džonsa na parket:

- On je bio okej, vrlo dobar u šutu. Imao je neke bitne skokove, njegova odbrana je bila agresivna i fizikalna i to je nešto što nam je potrebno od njega. Srećan sam zbog njega i nadam se da ćemo ostati zdravi.

Na pitanje o mogućnosti da Meksiko u budućnosti dobije sopstvenu NBA franšizu, bio je kratak:

- To nije pitanje za mene, ali što da ne.

Još jednom se vratio na priču o ličnom učinku i brojkama:

- Samo sam probao da igram meč na pravi način, pobeda je jedino bitna, ne mislim o statistici.

U sali se potom začulo i „Ćao Nikola, kako si?“ na srpskom jeziku, nakon čega se Jokić osvrnuo na naporno putovanje od Denvera do Meksiko Sitija, ponovivši da je uživao uprkos tome što nije tačno znao za koga je publika navijala:

- Iz moje kuće u Denveru do hotela smo putovali osam sati. Za mene je to dosta, aerodrom je ovde udaljen oko dva sata. Ipak, lepo je ovo osetiti i videti novu kulturu.

BONUS VIDEO: