PARTIZAN - STUDENTSKI CENTAR: Au, kakva katastrofa crno-belih na početku utakmice protiv najgore ekipe u ligi!
Biće ovo duel lidera i fenjeraša u grupi B i počeće u 13 časova.
Partizan u utakmicu ulazi sa učinkom od pet pobeda, bez poraza, dok Studentski Centar nema nijedan trijumf i izgubio je svih pet mečeva.
Crno-beli su u prethodnom kolu pobedili Kluž, a nakon toga su bili bolji i od Makavija u Evroligi.
Gosti su u prošloj utakmici ABA lige izgubili od Ilirije, a zatim je od njih bio bolji i Tivat u Prvoj ligi Crne Gore.
Bonus video:
7. minut - 11:17
Dve dobre odbrane i trojke Partizana su bile dovoljne da se smanji zaostatak. Za crno-bele su pogodili Frenks i Rivs.
6. minut - 5:17
Pogodio je Vanja Marinković trojku, ali malo šta ide u korist Partizana u uvodnim minutima utakmice.
4. minut - 2:12
Šokantan početak utakmice i prednost Studentskog centra najviše zahvaljujući Antoniju Jordanu koji je postigao sedam poena, a nakon njegove trojke Đoan Penjaroja je tražio tajm-aut.