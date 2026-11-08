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Biće ovo duel lidera i fenjeraša u grupi B i počeće u 13 časova.

Partizan u utakmicu ulazi sa učinkom od pet pobeda, bez poraza, dok Studentski Centar nema nijedan trijumf i izgubio je svih pet mečeva.

Crno-beli su u prethodnom kolu pobedili Kluž, a nakon toga su bili bolji i od Makavija u Evroligi.

Gosti su u prošloj utakmici ABA lige izgubili od Ilirije, a zatim je od njih bio bolji i Tivat u Prvoj ligi Crne Gore.

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