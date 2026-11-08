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13:11

7. minut - 11:17

Dve dobre odbrane i trojke Partizana su bile dovoljne da se smanji zaostatak. Za crno-bele su pogodili Frenks i Rivs.

13:09

6. minut - 5:17

Pogodio je Vanja Marinković trojku, ali malo šta ide u korist Partizana u uvodnim minutima utakmice.

13:05

4. minut - 2:12

Šokantan početak utakmice i prednost Studentskog centra najviše zahvaljujući Antoniju Jordanu koji je postigao sedam poena, a nakon njegove trojke Đoan Penjaroja je tražio tajm-aut.

13:00

Počela utakmica

Počela je utakmica u Hali sportova na Novom Beogradu.

12:29

Partizan veliki favorit

Ne propustiteKvotaSVE OSIM UBEDLJIVE POBEDE PARTIZANA BILA BI SENZACIJA! Crno-beli dočekuju Studentski centar - pogledajte kvote za ovaj meč!
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