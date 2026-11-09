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Košarkašica Srbije Anđela Dugalić izjavila je danas da je srećna što se vratila u nacionalni tim i navela da očekuje pobede u predstojećim mečevima kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Košarkašice Srbije će u sredu od 18.00 sati u "Hali sportova Ranko Žeravica" dočekati Grčku u okviru prvog kola grupe L novembarskog FIBA prozora kvalifikacija za EP 2027.

1/5 Vidi galeriju Anđela Dugalić u dresu Vašingtona Foto: Richard Dizon / Zuma Press / Profimedia, Sam Hodde / Getty images / Profimedia, Scott Taetsch / Getty images / Profimedia

KSS je naveo da će ulaz u dvoranu na duel protiv Grčke biti besplatan.

"KSS će prikupljati humanitarne priloge za malu Dunju Menković, koja se od novembra 2022. godine bori sa malignim tumorom dugih kostiju donjih ekstremiteta i trenutno je na lečenju u Italiji, pa vas pozivamo i molimo da, ako ste u mogućnosti, finansijski pomognete, tako što ćete poslati sms poruku sa brojem 2029 na 3030, ili ubaciti prilog u kutije koje će biti u dvorani", saošteno je iz KSS.

Za reprezentaciju Srbiju neće igrati košarkašice koje igraju u SAD, kao i povređene Dragana Stanković i Nevena Rosić.

"Mnogo sam srećna kada sam sa saigračicama u reprezentaciji, one mi ulepšavaju svaki dan, ovo su najbolja iskustva. Pričala sam sa selektorom i stručnim štabom, svi su divni ljudi i dobri treneri, mnogo mi je drago što sam ovde... Očekuju nas tri kvalifikacione utakmice, očekujem pobede, ali sve tri protivničke ekipe su kvalitetne i moramo da se fokusiramo", izjavila je Dugalić, preneo je zvanični sajt KSS.

"Naš fokus je prvo Grčka, sada samo o njima razmišljamo. Imaju dosta dobrih igračica, zato treba da se maksimalno koncentrišemo. Pozivam sve ljubitelje košarke da dođu u Halu sportova Ranko Žeravica i da nas podrže", poručila je Dugalić.

U drugom meču prvog kola grupe L u sredu od 19.30 sati će igrati Holandija i Slovačka.

Košarkašice Srbije će 14. novembra od 14.30 časova gostovati Holandiji, a tri dana kasnije sastaće se sa Slovačkom u Bratislavi.

Plasman na EP 2027. izboriće po dve prvoplasirane selekcije iz svake grupe.

EP 2027. biće održano u Belgiji, Litvaniji, Švedskoj i Finskoj.