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Košarkašice Srbije pobedile su u Almereu selekciju Holandije sa 89:82 u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

"Fizički veoma zahtevna utakmica, ekipa Holandije je dominantna fizički u odnosu na sve ekipe u grupi. Znali smo šta nas čeka, pripremali smo se prema njihovim 'prvim violinama', negde smo i uspeli, Hof smo anulirali, međutim otvorili su se neki drugi igrači. Ipak, mislim da smo imali kontrolu svih 40 minuta, iako je u pojedinim trenucima delovalo kao da smo se trudili da im damo šansu da nas stignu i preokrenu", rekao je Pavlović, a prenosi sajt KSS.

On je naveo njegova ekipa ima još prostora za napredak i dodao da će meč protiv Holandije doneti iskustvo.

"Naša ekipa je pokazala karakter sada kada je bilo najbitnije, uspeli smo da izdržimo i odbijemo sve nalete domaćina i zasluženo slavimo. Inicirali smo sve te njihove nalete, hteli smo brzo da završimo utakmicu, brže nego što je realno, nedostaje nam tu malo iskustva, ali ovaj meč će nam puno značiti da napredujemo u tom segmentu. Sve čestitke devojkama i stručnom štabu, očekuje nas treća utakmica ovog prozora u Bratislavi i sada sav fokus ide prema njoj", izjavio je selektor Srbije.

Košarkašica Srbije Ivana Katanić istakla je da je zadovoljna trijumfom na veoma teškom gostovanju.

"Jako zanimljiva i napeta utakmica, sa puno postignutih poena, nadam se da je publika kraj malih ekrana uživala. Drago mi je što smo uspeli da izađemo kao pobednici", poručila je Katanić.

Srbija ima dve pobede posle dva kola i sledeću utakmicu igraće u utorak protiv Slovačke u Bratislavi.