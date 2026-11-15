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Legendarni košarkaški trener Svetislav Pešić ponovo je u centru pažnje javnosti, nakon što je otkrio da se ponudio Košarkaškom savezu Srbije da potpuno besplatno pomogne u razvoju košarke, ali da na svoju inicijativu još nije dobio konkretan odgovor. Međutim, nije dugo trebalo da usledi reakcija predsednika KSS-a Nebojše Čovića, koji je imao prilično oštar odgovor na Karićeve reči.

Pešić je gostujući u emisiji "Kida Show" istakao da, iako je završio trenersku karijeru, ne želi da se povuče iz košarke i da je spreman da svoje ogromno iskustvo prenese na mlađe generacije.

1/7 Vidi galeriju Svetislav Pešić i Nebojša Čović Foto: Dimitrije Vasiljevic/© 2024 Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT

Kako je objasnio, ponudio je Savezu organizaciju trenerskih klinika u nekoliko regiona Srbije, na kojima bi učestvovali istaknuti stručnjaci, mladi treneri i košarkaški radnici. Sve to, kako je naglasio, bez ikakve novčane naknade.

- Ovima u Savezu sam rekao: "Evo, sada sam penzioner i nadam se da još uvek imam zdrav razum. Nigde ne žurim, tu sam i stojim vam na raspolaganju. Nudim vam da u nekoliko regiona organizujemo klinike za trenere. Ja ću ih voditi i zvati istaknute stručnjake da učestvuju, pokupićemo mlade ljude, funkcionere i trenere da im govorimo o košarci - besplatno!“ Dovoljno sam se naplatio, mene je srpska košarka napravila i osećam tu potrebu - poručio je Pešić.

Trofejni stručnjak dodao je da je inicijativu izneo još pre mesec i po dana, ali da odgovor nije dobio.

- Ne znam ko je zadužen za to. Rekao sam im da sednu i naprave predlog kako oni to vide, da im stojim na raspolaganju i da molim da to stave na sednicu Upravnog odbora Košarkaškog saveza, da oni donesu odluku. Jer ako oni ne žele to, onda ne žele - rekao je Pešić.

1/13 Vidi galeriju Nebojša Čović Foto: Screenshot, Starsport

Međutim, nakon njegovog javnog istupa oglasio se i prvi čovek srpske košarke Nebojša Čović, koji je izneo svoju verziju događaja i jasno stavio do znanja da nije zadovoljan načinom na koji je čitava priča dospela u javnost.

Čović je istakao da podržava Pešićevu ideju, ali je naglasio da nije korektno da o njoj saznaje preko medija, posebno jer su, prema njegovim rečima, razgovori već vođeni i sastanak održan još početkom oktobra.

- Drago mi je što sam video Svetislava Pešića, pa makar i preko medija. Ideja je dobra, ali nije dobro što za nju tek danas saznajem iz medija. Pešić je obavio razgovor sa predsednikom Udruženja košarkaških trenera Srbije, Strahinjom Vasiljevićem, tokom avgusta, a dogovoren je i sastanak koji je održan 2. oktobra u restoranu "Madera", na kojem je u jednom delu prisustvovao i potpredsednik Saveza Nenad Krstić - poručio je Čović za "Sport klub".

Predsednik KSS-a potom je objasnio da dobra ideja mora da dobije konkretan oblik i da je potrebno napraviti precizan plan, od gradova i tema do termina i troškova organizacije.

- Ideja mora da se pretoči u plan o kojem bi odlučivao Upravni odbor. Neophodno je odrediti gradove, teme, tajminge, uzeti u obzir i činjenicu da Svetislav Pešić živi u Minhenu, obračunati sve troškove i dobru ideju pretočiti u plan, a zatim i u delovanje. Molim Udruženje košarkaških trenera Srbije na čelu sa Strahinjom Vasiljevićem i Svetislavom Pešićem da što pre naprave plan, a zatim bi brzo i efikasno bila doneta odluka Upravnog odbora - istakao je Čović.

Ipak, tu se nije zaustavio. Čović je otvorio i pitanje ranije ponude koju je Savez navodno uputio Pešiću još u julu 2025. godine, kada mu je ponuđeno da postane predsednik Stručnog saveta KSS-a. Prema njegovim rečima, u tom telu trebalo je da budu i profesor Vladimir Koprivica, profesor doktor Dragan Radovanović, Božidar Maljković i Zoran Kovačević Čivija, ali odgovor na tu ponudu, kako tvrdi Čović, još uvek nije stigao.

- Ponuda je bila da bude predsednik Stručnog saveta koji bi činili profesor Vladimir Koprivica, profesor doktor Dragan Radovanović, Božidar Maljković i Zoran Kovačević Čivija. Odgovor na ovaj predlog, kao i plan Udruženja košarkaških trenera Srbije i Svetislava Pešića, čekamo, kako bismo reagovali kao i uvek, brzo i efikasno - poručio je predsednik KSS-a.

Čović je na kraju podsetio i na probleme sa kojima se Savez, prema njegovim rečima, suočava već gotovo dve godine, ističući da se bori protiv politizacije i pokušaja pojedinaca da ostvare lične interese.

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