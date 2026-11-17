Ženska košarkaška reprezentacija Srbije sa maksimalnim učinkom je završila novembarski prozor u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027.

Srbija je u utakmici 3. kola grupe L savladala u Bratislavi Slovačku sa 90:71 (25:11, 22:24, 23:18, 20:18).

1/9 Vidi galeriju Slovačka - Srbija, košarkašice 17.11.2026 Foto: FIBA

Tim selektora Miloša Pavlovića će februarski prozor dočekati sa 3-0, a Slovačka sa 0-3. Druga u grupi je Holandija sa 2-1, dok je Grčka treća sa 1-2.

Drugi krug druge runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, koje se od 16. do 27. juna 2027. održava u Belgiji, Finskoj, Švedskoj i Litvaniji, na programu je u februaru sledeće godine.

Srbija 10. februara gostuje u Grčkoj, 13. februara dočekuje Holandiju, a tri dana kasnije u goste nam stiže Slovačka.

Plasman na Evrobasket obezbediće po dve prvoplasirane ekipe iz svih šest grupa.

Srbija je na sjajan način započela utakmicu u "Gopas" areni u Bratislavi.

Čak šest osvojenih lopti, od toga polovina ide na račun Teodore Turudić, pokazatelj su sa koliko energije je naš tim ušao u ovaj bitan meč.

To se odrazilo i na drugoj strani terena, serijom 13:0 Srbija je u 7. minutu povela sa 15:2.

Prednost našeg tima je do najveće prednosti u ovom delu igre stigao u 8. minutu kada je Ivana Raca donela prednost od 18 poena - 22:4.

Srbija je prvu četvrtinu rešila u svoju korist sa 25:11, a uraganski je započela i drugu četvrtinu. Već posle dva i po minuta serijom 10:2, posle trojke Aleksandre Stanaćev, naš tim je poveo sa 35:15.

Dva minuta kasnije poenima Anđele Dugalić Srbija je upisala najveću prednost u meču - 37:16 i plus 21.

Usledio je period bolje igre Slovačke. Domaćin je preko Kire Lambert, koja je ušla u košgeterski ritam, napravio seriju 10:2, pa je na poluvremenu Srbija imala 12 poena prednosti - 47:35.

Malu krizu u rezultatu naš tim je imao i na startu drugog poluvremena. Domaćin je poenima Lambert i Dudašove stigao na samo osam poena zaostatka u 21. minutu - 47:39.

Ipak, Srbija je ubrzo uspostavila ravnotežu na terenu, a ubrzo vratila ozbiljniju prednost. Sjajnu rolu je odigrala Nevena Naumčev koja je sa pet poena učestvovala u finišu četvrtine koja je završena rezultatom 70:53.

Slovačka je otvorila poslednju četvrtinu sa 7:0 i prišla na 70:60. Ali to je bilo sve, u nastavku su Maša Janković i Jovana Nogić uspele da vrati sigurnu prednost za konačnih 90:71.

Maša Janković je sa 24 poena bila najefikasnija u našem timu. Janković je imala samo jedan promašaj iz igre (9/10).

Anđela Dugalić je postigla 14 poena, a imala je sedam skokova i sedam asistencija.

Aleksandra Stanaćev je upisala 13 poena i šest asistencija, a Ivana Raca 12 poena. Dvocifrena je bila i kapiten Jovana Nogić sa 11 poena.

Vredi istači i šest osvojenih lopti Teodore Turudić, od toga četiri u ranoj fazi, što je na neki način i odredilo tok meča.