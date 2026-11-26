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Kevin Durant ispisao je novu stranicu istorije NBA lige!

Iskusni as Hjuston Roketsa postao je tek peti košarkaš u istoriji najjače lige na svetu koji je postigao više od 33.000 poena u regularnom delu sezone.

Durent je do velikog jubileja stigao u pobedi Hjustona nad Finiks Sansima rezultatom 116:104. Ubacio je 20 poena, a odlučujući trenutak za ulazak u elitno društvo dogodio se 46,3 sekunde pre kraja prvog poluvremena, kada je pogodio trojku i prebacio magičnu granicu.

Tako se pridružio Lebronu Džejmsu, Karimu Abdul-Džabaru, Karlu Melounu i Kobiju Brajantu. Posle utakmice Durent je na svom kontu imao 33.006 poena, uz deset skokova i šut iz igre 7/15.

I dok je Durent slavio istorijski podvig, u pobedničkom timu posebno se istakao Alperen Šengun. Turski centar odigrao je sjajnu utakmicu i upisao 23 poena, 11 skokova i 11 asistencija, čime je stigao do trećeg tripl-dabla ove sezone.

Svoje minute dobio je i Bogdan Bogdanović, ali srpski reprezentativac ponovo nije imao veliku ulogu. Za nešto više od deset minuta na parketu ubacio je pet poena, uz šut 2/4 iz igre, odnosno 1/2 za tri poena, a zabeležio je i jednu asistenciju.

1/5 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Hjustona Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Na drugoj strani, najefikasniji je bio Devin Buker sa 25 poena, ali to nije bilo dovoljno da Finiks izbegne poraz. Sansi su tako prekinuli niz od četiri uzastopne pobede.

Hjuston je utakmicu prelomio u završnici prvog poluvremena. Serijom 12:5 domaćin je na veliki odmor otišao sa deset poena prednosti – 66:56.

Finiks se, međutim, nije predavao. Na početku poslednje četvrtine gosti su napravili seriju 16:5 i prišli na samo dva poena zaostatka, pa je delovalo da bi mogli da zakomplikuju završnicu.

Ipak, tada je na scenu stupio Fred Vanvlit. Pogodio je trojku iz desnog ugla, a ubrzo zatim ubacio još jednu i odbio nalet gostiju. Hjuston je tako sačuvao prednost i stigao do 14. pobede u sezoni.

Roketsi su slavili rezultatom 116:104, a veče u Teksasu ostaće upamćeno pre svega po Durentovom ulasku u ekskluzivni klub najvećih strelaca u istoriji NBA lige.