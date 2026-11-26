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Kevin Durent košarkaš Hjustona i Dilon Bruks iz Finiksa su usred utakmice i jednog napada prestali da prate dešavanja na terenu i započeli žestoku raspravu koja je umalo prerasla u fizički obračun.

Sve se dogodilo u samoj završnici utakmice, na nešto više od 20 sekundi pre kraja. Hjuston je imao dvocifrenu prednost.

Umesto da učestvuju u akciji, Durent i Bruks su se izdvojili na sredini terena i počeli da razmenjuju provokacije. Njih dvojica su se potpuno unela jedan drugom u lice, dok su ostali igrači nastavili da igraju. Tako se dogodilo da se na parketu praktično odvijala utakmica četiri na četiri, dok su dvojica NBA zvezda imala svoj obračun.

1/4 Vidi galeriju Svađa Kevina Durenta i Dilona Bruksa Foto: Karen Warren/FR172172 AP

Situacija je postajala sve napetija, a Durent je u jednom trenutku čak izvukao dres iz šortsa i krenuo ka Bruksu, zbog čega je delovalo da bi moglo da dođe do tuče. Sudije su na kraju morale da intervenišu i razdvoje košarkaše.

Obojica su dobila po tehničku grešku, ali je Bruks prošao mnogo gore. Pošto mu je to bila druga tehnička na utakmici, automatski je isključen.

Razmenili ekipe, nastavili rivalstvo

Zanimljivo je da su Durent i Bruks prošlog leta bili deo iste velike razmene između Hjustona i Finiksa, u kojoj su praktično zamenili mesta.

Očigledno je da između njih postoji rivalstvo koje je sada dobilo novu epizodu na parketu.

Durent je utakmicu završio sa 20 poena i 10 skokova, dok je Bruks upisao 12 poena, šest skokova i četiri asistencije.

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