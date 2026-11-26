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Ovogodišnju kampanju podržao je i srpski košarkaški reprezentativac Aleksa Avramović, koji je učestvovao u snimanju promotivnog videa.

Sejanje božićne pšenice jedan je od najlepših običaja u srpskim domovima. Uz šaku zrna, malo vode i mnogo ljubavi, porodice započinju pripreme za najradosniji hrišćanski praznik. Do Božića pšenica izraste u gust i zeleni ukras koji simbolizuje život, blagostanje, zdravlje i napredak.

Ipak, postoje domovi u kojima ni ovaj običaj nije moguće dočekati u pravim uslovima. Širom Balkana brojne porodice žive u trošnim kućama, bez odgovarajućeg grejanja, sa krovovima koji prokišnjavaju i prostorijama koje ne pružaju ni osnovnu sigurnost. Deca odrastaju u hladnoći i oskudici, često bez kreveta, nameštaja i uslova za učenje.

Upravo zbog njih organizacija „Srbi za Srbe” pokrenula je ovogodišnju humanitarnu akciju. Ideja je da svaka donacija postane jedno zrno dobrote, a da se zajedničkim doprinosom obezbede novi krovovi, temelji, šporeti, kreveti, ormari i stolovi za učenje. Cilj je da što više mališana dobije priliku za sigurnije i bezbrižnije detinjstvo.

Organizacija poziva sve ljude dobrog srca da se uključe u akciju i pomognu deci poput Andrijane, Mladena, Marijane, Vojina, Anđele i Vasilija, ali i stotinama drugih mališana kojima je pomoć neophodna.

Neka svaka donacija bude zrno dobrote koje će doneti toplinu, sigurnost i nadu tamo gde su najpotrebniji.

Božićnu akciju „Posej zrno dobrote” možete podržati donacijom putem sajta: www.srbizasrbe.org/donacije.