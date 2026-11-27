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Legendarni srpski odbojkaš Vladimir Vanja Grbić otvoreno je govorio o načinu na koji se raspoređuje novac u srpskom sportu, a posebnu pažnju privukle su njegove reči o Crvenoj zvezdi i Partizanu.

Gostujući na "RTS-u", Grbić je kritikovao sistem u kojem se, prema njegovom mišljenju, ogromna sredstva troše na velike klubove i trenutne rezultate, dok se nedovoljno ulaže u bazu i stvaranje novih generacija sportista.

Nekadašnji reprezentativac smatra da Srbija ima talenat, ali da novac ne stiže uvek tamo gde bi mogao da donese najveću korist. Kao primer naveo je košarkaške sekcije večitih rivala, ali i fudbalski klub Crvena zvezda.

"Ukoliko vi konstantno dajete novac na trenutnu zabavu i cirkus... Davao sam primere, Partizan i Zvezda u košarci, Zvezda fudbal, to su ogromne pare. Zvezda i Partizan u košarci imaju veći budžet nego Ministarstvo sporta. Gde su naši igrači, gde su naši mladi igrači. To je novac koji da se usmeri u bazu i da rade ljudi koji su pismeni, i da ih prate ljudi koji su pismeni - u roku od osam godina vama ne trebaju stranci. Mi nemamo strpljenja" poručio je Grbić.

1/5 Vidi galeriju Vladimir Vanja Grbić Foto: Zorana Jevtić

"Nikada nije bilo više novca, ali..."

Grbić je istakao da problem, po njegovom mišljenju, nije samo u visini ulaganja, već i u načinu na koji se novac raspoređuje. Tvrdi da su sredstva često dobijali privilegovani, umesto da se stvori sistem koji će omogućiti ravnomeran razvoj sporta i pružiti šansu mladim talentima.

"Nikada nije bilo više novca u sportu nego sada, ali su ga dobijali oni koji su privilegovani i koji su bili ljubitelji njegovog lika i dela - to ne može tako."

Njegova poruka je da bi ulaganje u sportsku bazu, kvalitetan stručni kadar i rad sa decom dugoročno moglo da donese mnogo veće rezultate nego oslanjanje na skupa i kratkoročna rešenja.

Grbić traži promenu sistema

Legendarni odbojkaš smatra da je Srbiji potrebna jasna strategija, koja će biti usmerena na razvoj mladih sportista, a ne samo na trenutne rezultate i velike klubove.

Prema njegovim rečima, bez strpljenja, stručnih ljudi i ozbiljnog rada sa najmlađima, teško je očekivati da Srbija dugoročno zadrži mesto među sportskim silama.

Njegove izjave ponovo su otvorile pitanje prioriteta u finansiranju sporta: koliko novca treba usmeriti ka najvećim klubovima, a koliko ka školskom sportu, mlađim kategorijama i stvaranju budućih reprezentativaca?