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Olise je zadobio nagnječenje stopala u prošlonedeljnom remiju (1:1) sa Kelnom, a propustio je i poraz tima od 2:1 na gostovanju Lilu u Ligi šampiona u sredu, što je bio prvi poraz Bajerna u sezoni.

Bajern tako ostaje bez napadača pošto na utakmici protiv Kelna teže povredio i Hari Kejn. On je naknadno operisao pokidani ligament levog skočnog zgloba i očekuje se da će biti van terena nekoliko meseci.

"Suočavamo se sa realnošću, u timu nam nedostaje igrački kadar koji je zaslužan za 130 golova", rekao je Kompani govoreći o spisku povređenih.

1/5 Vidi galeriju Lil - Bajern Minhen Foto: Yassine Filali Baba / imago sportfotodienst / Profimedia

Ofanzivni vezista Bajerna Ismael Saibari ovog meseca je operisao pokidani ligament desnog skočnog zgloba, dok se napadač Serž Gnabri oporavlja od povrede leve zadnje lože.

Golman Bajerna Manuel Nojer je takođe van stroja.

"Imamo četiri utakmice u devet dana, računajući i onu u sredu. Moramo da rotiramo igrače, takva je trenutna situacija. Sve je otvoreno, ali zahtevi ostaju isti", rekao je Kompani.

Posle deset odigranih kola u Bundesligi, Bajern zaostaje dva boda za Borusijom iz Dortmunda. Oba tima su i dalje neporažena u prvenstvu. Utakmica između Hamburga i Bajerna igra se sutra od 15.30.