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Ogroman peh zadesio je Bešiktaš i trenera Dušana Alimpijevića. Snažni centar istanbulskog tima Venjen Gabrijel pretrpeo je jednu od najtežih sportskih povreda, rupturu prednjeg ukrštenog ligamenta kolena, pa je tekuća sezona za njega gotovo sigurno završena.

Prema zvaničnoj potvrdi turskog kluba, Gabrijel je već uspešno operisan.Teška povreda dogodila se u poslednjoj deonici prošlonedeljnog duela 13. kola Evrolige protiv Partizana u Beogradu, baš u periodu kada je reprezentativac Južnog Sudana ulazio u odličan ritam i pružao zapažene partije.

1/25 Vidi galeriju KK Partizan - KK Bešiktaš, Evroliga 20.11.2026. Foto: Pedja Milosavljevic/Euroleague Basketball

Njegovo odsustvo biće ogroman udarac za Bešiktaš, naročito ako se uzme u obzir da je pred gostovanje crno-belima značajno podigao formu, na četiri utakmice pre tog meča imao je prosek od 12,8 poena i 6,3 skoka, uz indeks korisnosti 16,3.

U dosadašnjem toku evroligaške sezone upisao je 13 nastupa uz prosečan učinak od 8,1 poena i 3,7 skokova po utakmici.