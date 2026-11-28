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Slovenački košarkaš Luka Dončić objasnio je na konferenciji za medije šta se dogodilo nakon utakmice u kojoj su Los Anđeles Lejkersi na gostujućem terenu poraženi od San Antonio Sparsa rezultatom 99:96, kada je ušao u sukob sa jednim navijačem na tribinama.

1/5 Vidi galeriju Luka Dončić Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia, Ryan Sirius Sun / Getty images / Profimedia

- Samo sam bacio svoju znojnicu, kao što to radim na skoro svakoj utakmici, a onda sam čuo da ona ne želi, pa sam se vratio da je uzmem, a on me je samo gurnuo. Na kraju sam je dao nekome drugom - rekao je Luka Dončić.

Incident se odigrao nakon duela u kojem su Lejkersi ispustili dvadeset poena prednosti. Dončić je tada iza leđa bacio znojnicu i pogodio jednu ženu na tribinama, nakon čega su stvari počele da se komplikuju.

Kada je Slovenac prišao i pokušao da uzme znojnicu iz ruku njenog besnog supruga, on ga je odgurnuo. Tom prilikom došlo je i do koškanja, ali se na svu sreću sve završilo samo na tome.

Ovo je samo još jedna u nizu situacija zbog kojih se slovenački košarkaš sve češće nalazi u pažnji skandala u NBA ligi.

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