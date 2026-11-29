Košarkaši Hjustona pobedili su Filadelfiju sa 131:93 u utakmici NBA lige.
NBA
LIDER NBA LIGE IZGUBIO SA 38 RAZLIKE! Hjuston uništio prvoplasirani tim
Slušaj vest
Najefikasniji u pobedničkom timu je bio Alperen Šengun sa 21 poenom, a Amen Tompson je postigao 21 poen.
U poraženom sastavu je najbolji bio Tajris Maksi sa 17 poena.
Hjuston u aktuelnoj NBA sezoni ima učinak od 15 pobeda i pet poraza, dok je Filadelfija i pored debakla prva na tabeli Istočne konferencije sa 16 trijumfa i pet izgubljenih utakmica.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Hjuston - Filadelfija:
Bonus video:
Reaguj
Komentariši