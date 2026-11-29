Košarkaši Milvokija savladali su na svom terenu Oklahomu sa 119:111.
NBA
NAJGORA EKIPA LIGE ŠOKIRALA GILDŽES-ALEKSANDERA! Oklahoma se izblamirala
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U ekipi Milvokija je odličan bio Kelel Ver sa 30 poena i 13 skokova, dok je Rajan Rolins dodao 28 poena.
U poraženom sastavu se istakao Šej Gildžes-Aleksander sa 31 poenom.
Milvoki je zabeležio tek treću pobedu u aktuelnoj NBA sezoni, dok je Oklahoma sada na učinku od po 10 trijumfa i izgubljenih utakmica.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Milvoki - Oklahoma:
Bonus video:
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