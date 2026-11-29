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Pobedu Bulsima je doneo Matas Buzelis pogotkom na 55 sekundi do kraja utakmice.

Buzelis je bio i najefikasniji sa 22 poena, a u Čikagu su Badi Hild (šest skokova, osam asistencija) i Tre Džons imali po 19 poena.

U poraženom sastavu su najefikasniji bili Eron Nesmit i Keli Ubr sa 19 poena.

Čikago je zabeležio sedmu pobedu u aktuelnoj NBA sezoni i ostao na 12 poraza, dok je Indijana sada na učinku od pest trijumfa i 14 izgubljenih utakmica.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Čikago - Indijana:

Bonus video: