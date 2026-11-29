Košarkaši Čikaga su kao domaćini pobedili Indijanu sa 108:107.
NBA
DRAMA PRIPALA ČIKAGU! Buzelis u završnici doneo pobedu Bulsima
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Pobedu Bulsima je doneo Matas Buzelis pogotkom na 55 sekundi do kraja utakmice.
Buzelis je bio i najefikasniji sa 22 poena, a u Čikagu su Badi Hild (šest skokova, osam asistencija) i Tre Džons imali po 19 poena.
U poraženom sastavu su najefikasniji bili Eron Nesmit i Keli Ubr sa 19 poena.
Čikago je zabeležio sedmu pobedu u aktuelnoj NBA sezoni i ostao na 12 poraza, dok je Indijana sada na učinku od pest trijumfa i 14 izgubljenih utakmica.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Čikago - Indijana:
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