Košarkaši Bruklina su pobedili Šarlot sa 118:116.
NBA
IZBEGNUTA VELIKA BRUKA! Bruklin umalo prosuo dvocifrenu prednost za dva i po minuta
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Najefikasniji u pobedničkom sastavu je bio Džulijus Rendl sa 28 poena, a Majkl Porter Džunior je dodao 23 poena.
U poraženom sastavu se istakao Kobi Vajt sa 37 poena, a Naz Rid je imao 27 poena.
Bruklin je na nešto manje od dva i po minuta imao 10 poena prednosti (117:107), ali je došlo do opuštanja, pa je Šarlot napravio dramatičnu završnicu, a Naz Rid je na 13 sekundi do kraja pogodio za -2.
Netsi u aktuelnoj NBA sezoni imaju učinak od pet pobeda i 14 poraza, dok je Šarlot ostao na četiri trijumfa, a zabeležio je 14. izgubljenu utakmicu.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Šarlot - Bruklin:
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