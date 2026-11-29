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Najefikasniji u pobedničkom sastavu je bio Džulijus Rendl sa 28 poena, a Majkl Porter Džunior je dodao 23 poena.

U poraženom sastavu se istakao Kobi Vajt sa 37 poena, a Naz Rid je imao 27 poena.

Bruklin je na nešto manje od dva i po minuta imao 10 poena prednosti (117:107), ali je došlo do opuštanja, pa je Šarlot napravio dramatičnu završnicu, a Naz Rid je na 13 sekundi do kraja pogodio za -2.

Netsi u aktuelnoj NBA sezoni imaju učinak od pet pobeda i 14 poraza, dok je Šarlot ostao na četiri trijumfa, a zabeležio je 14. izgubljenu utakmicu.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice Šarlot - Bruklin:

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