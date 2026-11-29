OTKAZ U NBA! Ne žele više da tolerišu loše rezultate
Rukovodstvo Vašingtona je odlučilo da uruči otkaz Kifu posle poraza od Orlanda (91:116) u utakmici NBA lige.
Košarkaši Vašingtona se trenutno nalaze na 11. mestu na tabeli Istočne konferencije NBA lige sa sedam pobeda i 13 poraza.
U saopštenju Vizardsa se navodi da će Adam Kaporn da obavlja funkciju privremenog trenera Vašingtona do kraja sezone.
"Odluke poput ove nikada nisu lake, ali je došlo vreme da ekipa krene napred sa novim glasom. Brajan je bio sastavni deo naše organizacije, pomažući u postavljanju temelja razvoja igrača u Vašingtonu. Zahvalni smo mu na profesionalizmu koju je uneo u naš tim, kao i na posvećenosti koju je pokazao prema našim igračima i osoblju", izjavio je predsednik Vašingtona Majkl Vinger.
Kif je preuzeo Vašington početkom 2024. godine.
Bonus video: