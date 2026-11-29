"Odluke poput ove nikada nisu lake, ali je došlo vreme da ekipa krene napred sa novim glasom. Brajan je bio sastavni deo naše organizacije, pomažući u postavljanju temelja razvoja igrača u Vašingtonu. Zahvalni smo mu na profesionalizmu koju je uneo u naš tim, kao i na posvećenosti koju je pokazao prema našim igračima i osoblju", izjavio je predsednik Vašingtona Majkl Vinger.