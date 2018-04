(VIDEO) TURSKA SLAVI MARINU: Maljkovićeva osvojila prvi klupski trofej u Evropi, Evrokup u vitrinama Galatasaraja

U Turskoj je pre sedam dana bilo 90:68, a u Italiji 72:65 za domaći tim.

Najbolje u redovima turskog tima bile su bile su Kaela Dejvis sa 21 i Gintare Petronite sa 19 poena. Crnogorska reprezentativka Jelena Dubljević upisala je 14 koševa.



U redovima italijanskog tima naša internacionalka Milica Mićović nije upisala poene, a najbolja je bila Rakuuna Vilijams sa 16 poena.



Ovo je prvi evropski trofej za Maljkovićevu, koja za prvog asistenta u stručnom štabu i Galate i Srbije ima Miloša Pađena.



Podsetimo, kao ćerka poznatog trenera Božidara Maljkovića, Marina je dobila priliku da se bavi trenerskim poslom sa svega 16 godina kada je bila asistent u Francuskoj, u klubu za koji je igrala. Nakon što je diplomirala i dobila licencu za košarkaškog trenera započela je samostalni rad u lokalnom klubu Ušće. Trenirala je sve mlađe selekcije, a seniorski tim je uspela da za dve godine iz Srpske lige dovede u A ligu tadašnje Srbije i Crne Gore.

Tokom leta 2007. godine postaje trener vršačkog Hemofarma sa kojim osvaja dve nacionalne titule (2007/08. i 2008/09) i dva kupa (2007/08. i 2008/09). U leto 2009. prelazi u beogradski Partizan gde nastavlja sa sjajnim rezultatima, osvojivši još četiri nacionalne titule (2009/10, 2010/11, 2011/12. i 2012/13), dva kupa (2010/11. i 2012/13) i dve regionalne lige (2011/12. i 2012/13).

Posle finansijskih problema u Partizanu, u leto 2013. godine seli se u Francusku gde trenira Lion. Šest uzastopnih godina je birana za najboljeg trenera Ženske košarkaške lige Srbije.

Nakon toga dolazi rad u Galatasaraju i kao kruna osvajanje Evrokupa.



Marina je bila asistent u stručnom štabu ženske reprezentacije Srbije ispod 18 godina 2004. godine kao i 2005. kada je ta selekcija osvojila srebrnu medalju na Svetskom prvenstvu, izgubivši u finalu od SAD. 2011. godine je promovisana u glavnog trenera seniorske ženske košarkaške reprezentacije Srbije.



Na Evropskom prvenstvu 2013. godine uspeva da dovede reprezentaciju do polufinala, ali ne i do medalje. Na Svetskom prvenstvu 2014. godine predvodila je Srbiju do četvrtfinala.

foto: Euroleague



Kao glavni trener seniorske ženske košarkaške reprezentacije Srbije ostvarila je svoj najveći uspeh osvajanjem zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2015. igranom u Mađarskoj i Rumuniji. Pobedom protiv Francuske u finalu u Budimpešti – 76:68 (15:22, 18:10, 20:17, 23:19) osvojena je ne samo prva medalja za Srbiju kao samostalnu državu nego i prvo zlato u čitavoj istoriji naše ženske košarke. Ujedno je obezbeđen i direktan plasman na Olimpijske igre 2016. u Riju.

Marina je predvodila srpsku žensku košarkašku reprezentaciju do istorijske bronzane medalje u Riju i to je prva olimpijska medalja za Srbiju u ženskoj košarci.

Životni moto Marine glasi: "Uvek može još, uvek može bolje, uvek može više."

Kurir sport

Foto: Kurir

Kurir

Autor: Kurir