PREMIJER CRNE GORE: Nećemo žaliti sredstva za renoviranje Morače kako bi se Evroliga igrala u Podgorici

"Nema dileme - Vlada će uraditi sve što je do nje da SC 'Morača' ispuni uslove za odigravanje utakmica Evrolige u Podgorici. To je potreba. To je cilj i to je opravdano", rekao je Marković.

Marković je kazao da za tu potrebu "ima sredstava".

"Nećemo žaliti sredstva. Najbolje evropske ekipe i najbolji evropski igrači dolaziće u 'Moraču'. To su naši ljudi zaslužili, ne samo po rezultatima, nego i po vrednostima koji promovišu širom kontinenta", kazao je Marković.

Predsednik Budućnosti Dragan Bokan juče se sastao s prvim čovekom Evrolige Djordijem Bertomeuom u Barseloni. On je nakon sastanka rekao da je "od ključne važnosti ispoštovati standarde Evrolige".

Minimalni kapacitet dvorane za Evroligu je 5.000 mesta, a minimalan budžet kluba četiri miliona evra.

Beta

Foto: Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT : Dan Partizanove sreće i tuge. Trojke koje su pisale istoriju Partizana!

Kurir

Autor: Kurir