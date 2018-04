TANJEVIĆ NE PRESTAJE DA ŠOKIRA: Navijao sam za Budućnost protiv Zvezde

Trofejni trener tvrdi da ga je oduševilo to što je Budućnost osvojila ABA ligu pobedivši Crvenu zvezdu u finalu.

- Navijao sam za Budućnost. Verovao sam u momke, video sam da mogu da idu do kraja. Budućnost je osvojila ABA ligu u konkurenciji Zvezde, Cedevite - koja je finansijski stabilan klub, Olimpije, Partizana... Budućnost je najbolja na područuju u kome živi 22.000.000 ljudi. To je ogroman uspeh. Džile je bolji trener od onog prethodnog Zurosa - rekao je Tanjević.



On kaže da je bitan faktor to što je Budućnost dobro odradila prelazni rok.



- Pogođeno je sve. Sastav u kome veći deo čine igrači iz Crne Gore. Ja sam navijao za to - ekipa mora da bude prepoznatljiva po domaćim igračima. Ne računajući našeg Gordića, koji je od 16. godine u Podgorici, veći deo sezone odigrala su samo dva stranca, do dolaska Doelmana. To je minimum u današnjoj košarci, a meni se to dopada i leži kao treneru. Taj trend treba i nastaviti - zaključio je Tanjević.



