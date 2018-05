NEBOJŠA ČOVIĆ ODGOVORIO PREDSEDNIKU BUDUĆNOSTI: E, moj DB... Svima je u Srbiji jasno šta se dešavalo u Podgorici

"Da li "nošen gasom" ili lažnim osećajem veličine, priznajem, očekivao sam više nakon dvodnevnog razmišljanja u koje se upustio DB. Međutim, nigde argumenata, ili stava nekoga ko vlada "materijom". Na kraju, samo gomila poštapalica i floskula", kazao je Čović za crnogorski portal Borba i nastavio:

"Dok sam se ja bavio košarkom na ovaj ili onaj način, kao igrač, predsednik klubova, nacionalnog saveza i to nekada zajedničke države, koji iza sebe ima plejadu reprezentativaca, tri hale, juniorske prvake Evrolige, itd... ti si stvarao nadimke "magacioner" ili "piljar". Dobio si ih u svojoj sredini, nisam ih ja izmislio. O tome ko živi za košarku ili od nje, ne bih dalje, jer ne zaslužuje(š) komentar. Verujem da su ti donedavno objašnjavali šta su "tri sekunde u reketu", silazna putanja, ko igra koju poziciju, zašto neko mora van igre sa pet ličnih grešaka itd... Zato ne znam, i nadovezao bi se na floskulu "da ćete se boriti za razvoj košarke u regionu" zašto si "razvijajući košarku" u regionu napravio "doček" sudijama već na aerodromu, zašto ste iste "posetili" i u svlačionici na poluvremenu treće utakmice, zašto ste angažovali i držite još od 2010. godine pojedince (sudije) u šaci raznim prostitutkama, i sve ono što već dobro znaš da ste radili, ali vam savest nije mirna – najpre da svi ti marifetluci ne dođu do Evrolige".

Čović dodaje da DB nema razloga da ga se boji.

"Ovo nije sramota kluba koji predstavljam, ni moja lično, već tvoja. Kao i nerazumevanje da jedna ličnost nije klub. Crvena zvezda će biti velika i kada ne budem bio predsednik tog kluba. Međutim, tvoja sramota je još veća jer se time hvališ, pa je to očigledno stiglo i do nekoga, kome se baš ne sviđaju metode kojim ste došli od "uspeha". Ne bih baš i da mi ti objašnjavaš kakva su pravila Evrolige, verujem da je put u Barselonu bio istinska inspiracija, od prvog ulaska u sedište "Evrolige" preko rečenice "dobrodošli" do sastanka sa prvim čovekom Evrolige. Nisi video Tita, video si Đordija Bertomeua".

Prvi čovek crveno-belih pita i da li neko ko pati od lažne "veličine" ili od straha da se ne sazna još nešto, poput mesta gde se slavilo (a slavlje i dekor bili pripremljeni još pre treće utakmice) ili ko su imenom i prezimenom ljudi koji su kidisali na igrače i delegaciju Crvene zvezde, a nose "epitet" uglednih građana Crne Gore.

"Žao mi je DB, ne raspravljaš se ti sa mnom, već si uveo u sukob dva kluba. Cena vašeg "uspeha" je prevelika za košarku u regionu i to ćeš tek videti. Isuviše sam prošao u košarci da me "boli" neki poraz. Smeta mi nepravda i činjenice da se ova finalna serija rešavala po aerodromima, kafanama, sudijskim svlačionicama i javnim kućama. Shvatićeš za jedno 20 godina, ako ostaneš u košarci, jer kako reče "ti za nju živiš". Pošto bi i time da se bavite, i to radite već neko vreme, tj. kadrovišete i rušite po Beogradu ovu upravu KK Crvena zvezda mts preko raznih mešetara i "satelita", i za to znamo, onda moramo i da posmatramo sve "pohvale" Crvenoj zvezdi kao velikom klubu – kao krajnje licemerne i lažne. Mi znamo da smo veliki klub, kao što znamo i da nam budžet nije mnogo veći od Vašeg, ali nemamo niti revolveraše, ekipe za pritisak sa dugim i kratkim cevima, i javne kuće gde bi prvo "nameštali" a onda i namirivali pojedine sudije".

Svi stavovi koje je izneo, kako dodaje, kao predsednik KK Crvena zvezda mts, su usaglašeni na predsedništvu kluba.

"Da sam se lično oglašavao imenom i prezimenom, i odgovarao na ove gluposti i neistine, bili bi neuporedivo gori. Od tvog košarkaškog "opismenjavanja" na prvom sastanku nove ABA lige, pa nadalje... Zato vas na kraju ispred kluba koji predstavlam, molimo da prestanete da zamajavate i zvezdašku i celokupnu košarkašku javnost u Srbiji, jer je ovde svima jasno šta se dešavalo u Podgorici. Ako nekome nije jasna razmera ove prevare, tek će biti. To je naša obaveza na prvom mestu prema milionskoj armiji zvezdinih navijača, za početak", zaključio je Nebojša Čović.

Kurir sport/Borba

Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir