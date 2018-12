MENADŽER MI JE SAOPŠTIO MILIONSKU PONUDU, ALI MENI SE JE*ALO ZA PARE, HTEO SAM SAMO DA IGRAM I POBEĐUJEM! Legendarni Dino Rađa objasnio današnjim klincima kako se postaje šampion! (VIDEO)

Rađa je pričao o periodu pred Svetsko prvenstvo 1990. godine, koje je propustio zbog neugodne povrede stopala.

Jugoslavija je bila na pripremnom turniru "Goodwill games" u Sijetlu gde su sve ekipe sa Mundobasketa 1990 igrale. Rađa je u to vreme pregovarao sa više klubova, pa je morao svaki dan da se čuje sa menadžerom kako bi se dogovorili oko ponuda.

Rađa je otkrio kako je reagovao kada mu je menadžer saopštio da je italijanski Maseđero spremio milionsku ponudu za njega.

- Dogovor sa menadžerom je bio da mu se javim u određeno vreme jer pregovara sa više ekipa. Zovem ja njega i on kaže da imam ponudu. Reci, pitam ga. Kaže on meni: "Je l sediš". U govornici sam gde da sednem. "Sedi na pod". Kad mi je rekao cifru, kao da mi je rekao dobar dan. Je*alo se meni za pare, bez obzira koliko je to bilo neverovatno. Nisam ni okom trepnuo, nije mi srce zalupalo. Meni je bilo važno da igram i da dobijem utakmicu, a o parama nikada nisam mislio.

Majka je bila u šoku kada joj je javio.

- Onda sam zvao majku kući i rekao joj za ugovor u dolarima, a ona pita koliko je to para. Ja joj prevedem u nemačke marke jer je sve onda bilo u njima, a ona me opet pita: "Koliko je to para". Ja prevedem u dinare. Na to će ona: "A koliko je to para". Onda sam joj izračunao da bi 700 godina sa svojom platom morala da radi za to, a da ne popije ni čašu vode, nego da sprema i sa strane. I na kraju ponovo pita ona mene... "A koliko je to para". Stara je očito bila u šoku.

Jugoslavija je na tom turniru savladala Ameriku u finalu, ali Rađa je osetio jak bol u stopalu. Kada je potpisao ugovor sa Maseđerom na pregledima je ustanovljen prelom i morao je u gips. Umesto njega u reprezentaciju je ušao Zoran Jovanović iz Crvene zvezde i osvojio zlato na Svetskom prvenstvu.

