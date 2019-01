OVAJ JE GORI I OD VRANJEŠA! Dok se klub borio za opstanak, košarkaš tražio 10 dana odmora DA VODI DARU BUBAMARU u Dubai! (FOTO)

Košarkaš Duško Bunić koji je rođen u Bihaću 1989. godne, zaljubio se u 13 godina stariju pevačicu 2017-te, a ta veza prošla je kroz mnogo turbulencija.

Brujali su mediji o njhovoj romansi samo tako. Bilo je tu svega... Mediji su prenosili kako su nekoliko puta raskidali, pa se mirili, voleli su da objavljuju i intimne strastvene fotografije, a nije im smetala ni razlika u visini od čak 49cm.

Ipak, posebno je ostala zabeležena bizarnost sa početka 2017, kada je Duško usred sezone tražio od Krke 10 dana odmora, kako bi sa Darom otišao u Dubai!

Klub se tada borio za opstanak na Jadranu i nije bio u najboljoj situaciji, Duško nije pušten, ali je iskeširao oko 4.000 evra za Daru i njenog brata, koji su 10-ak dana uživali u egzotici.

"Dara već dugo planira da ode na odmor zajedno sa Duškom, ali joj to nikako ne polazi za rukom jer ima brojne nastupe i snimanja. Pošto je uspela da napravi pauzu, dogovorila se sa Duškom da zajedno odu u Dubai kako bi se opustili i uživali. Međutim, košarkaš nije mogao da napusti klub zbog ugovora koji ga obavezuje da igra utakmice koje su na programu ovih dana. On je pre dve nedelje zatražio od čelnih ljudi kluba da ga puste kako bi otišao na putovanje, ali mu oni to nisu dozvolili. Tada je ponudio Dari da uplati putovanje za nju i njenog rođenog brata i tako se osigurao da ga neće prevariti", rekao je svojevremeno jedan izvor za beogradske medije ovim povodom.

Dara je tada htela da otkaže putovanje, ali kada joj je Duško objasnio da ne može na odmor pre kraja sezone, ona je pristala da ode sa bratom.

"Konačno sam našla slobodnog vremena da odem na odmor, mislim da kada dečko devojci pokloni putovanje, to samo pokazuje koliko je voli i da želi da ona maksimalno uživa i da se opusti. Zato sam srećna i zadovoljna što imam takvu osobu pored sebe", rekla je ponosno tada Dara, koja se i hvalila luksuznim smeštajem u kom je odsela.

Duško Bunić je potom bio i meta prozivki Grobara na jednom meču Krke u Beogradu, na šta je samo odgovorio osmehom i pozdravom navijačima. Ipak, kasnije mu nije bilo do smeha, raskinuo je zbog fotografije Dare sa Ćazimom Osmanijem, tokom njenog boravka u Porčeu gde se snimao spot.

Ceo slučaj sa Vranješom inspirisao je administratore stranice "Dnevna doza Miška Ražnatovića", pa su objavili Duškovu fotografiju uz prigodan komentar.

"Dobar dan samo Dušku Buniću koji je u jeku Krkine borbe za opstanak tražio 10 dana godišnjeg da vodi Daru Bubamaru u Dubai", piše ispod slike Duška Bunića.

Da podsetimo, već danima Srbiju potresa skandal u kom su centralne zvezde bosandki fudbaler Ognjen Vranješ i srpska pevačica Jelena Karleuša. Njih dvoje trenutno vode rat snimcima i fotografijama, a ranije je bila popularna veza između košarkaša Duška Bunića i pevačice Dare Bubamare.

