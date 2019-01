PARTIZANOVA KALKULACIJA: Alba razbila Monako i prošla dalje! Evo kako crno-beli mogu do TOP 8 Evrokupa

Nemački tim je sve vreme vodio, već u petom minutu je stekao dvocifrenu prednost (12:2) i uspevao da je održi.

"Kneževi" su nekoliko puta prilazili na dva poseda, ali bi svaki put Alba reagovala, odbila napad i vraćala se na dvocifreno vođstvo.

Finiš utakmice bio je lišen neizvesnosti, na kraju: Monako - Alba 61:75 (16:26, 11:10, 19:23, 15:16).

Najbolji akter meča bio je Rokas Giedraitis sa 19 poena. Dodajmo da je Stefan Peno od svih igrača Albe proveo naviše vremena na terenu, više od 30 minuta, i za to vreme dao četoro poena, imao tri asistencije...

Lazerik Džons je sa 12 poena bio najefikasniji kod Monaka.

Drugi meč petog kola Grupe E igra se u sutra u 20 sati u "Pioniru", a sastaju se Partizan i Ritas.

Trenutno tabela izgleda ovako: Alba 4-1, Partizan 2-2, Monako 2-3, Ritas 1-3.

Crno-beli moraju da savladaju Litvance ako žele da prođu dalje. Ako to ostvare, u poslednjem kolu im trijumf nad Albom garantuje ulazak u TOP 8. Partizan može do cilja, odnosno do drugog mesta, čak i u slučaju neuspeha u Berlinu, ali samo ako Ritas na svom parketu savlada Monako.

Inače, ekipa Andree Trinkijerija će, ukoliko zabeleži obe pobede, ne samo proći dalje, već će takmičenje u Grupi E završiti kao prva. Međutim, i Alba želi da ostane na vrhu...

(Kurir.rs/Kurir sport, Foto: Starsport)

