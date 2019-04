PREDRAG DANILOVIĆ STAO U ODBRANU JOKIĆA I OTKRIO ŠTA OČEKUJE OD MUNDOBASKETA Danilović iskren do srži: Drago mi je da Nikola ima toliko veliki ugovor!

DO DETALJA

Ono što najvijače najviše interesuje, jeste da li će Srbija biti kompletna i da li će Nikola Jokić biti u timu posle nekoliko godina pauze.

Nastup Jokića kao i pojedinih igrača još nije siguran, ali ono što je sigurno jeste da optimizam raste kako se bliži početak Mundobasketa.

'' Ja se iskreno nadam da ćemo biti u najjačem timu. Bila bi šteta da ne budemo u najjačem sastavu, jer je to jedinstvena prilika za tu generaciju. Da stvarno naprave odličan rezultat. Nadam se da neće biti povreda, da će svi biti zdravi, a tamo ćemo biti onoliko dobri koliko budemo zaslužili.''

Ono što javnost najviše interesuje jeste nastup centra Denvera Nikole Jokića. Danilović je i na ovo imao odgovor.

'' Nemam nikakve informacije, ali ja verujem da hoće. Bila bi šteta, oni su super ljudi, super su kao grupa. Znam prošlog veka kada sam ja igrao, imali smo odličnu grupu ljudi i dan danas smo prijatelji. Čini mi se da su i oni takvi i stvarno bi bila šteta da ne budu svi zajedno.''

'' Ako se sećate prve godine kada je to bilo, kada je trebalo da potpiše ugovor... Samo bi nerazuman čovek tražio od njega da igra jedno prvenstvo, kojih će biti još i da rizikuje toliki novac. Savez je stao u odbranu Jokića, što je i normalno. I super što je momak potpisao toliki ugovor i neka mu je sa srećom. To je sasvim opravdano, mi koji smo igrali košarku znamo šta to znači. I mi smo neki put preskočili neko prvenstvo zarad neke stvari koja mu je bitna za dalji život,'' rekao je predsednik KSS i prokomentarisao kritike na račun centra Denvera.

'' Bilo je kritika i uvek će ih biti. Ali ima jedna italijanska izreka: "Mama od kretena je uvek trudna". Tako da, kretena će uvek da bude. Ja znam da je Nikola jedan odličan momak, fenomenalno igra i jedino što mogu da kažem je da se iskreno nadam da će da igra i da mu poželim sve najbolje u daljoj karijeri,'' zaključio je Danilović I za kraj dodao.

'' Ako budemo u najjačem sastavu, onda ćemo ići utakmicu po utakmicu.''

SP je na programu od 31. avgusta do 15 septembra u Kini.

