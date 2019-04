GORDIĆ OTVORIO DUŠU POSLE DEBAKLA PROTIV ZVEZDE: Treba da nas je sramota ovog poraza

"Nemam šta mnogo da pričam. Treba da nas bude sramota ovog poraza. Ako imamo iole ličnog ponosa i karaktera, da u sredu izađemo pametno i da nastavimo da se borimo. Jeste 2:0, Zvezda je igrala bolje u oba meča. Zvezda je odbranila svoj teren, sada je na nama da odbranimo naš", rekao je Gordić novinarima posle meča.

On je istakao i kada je meč bio odlučen.

"Već krajem treće četvrtine utakmica je bila gotova, kada je bilo 20 razlike. To što su igrali do samog kraja, pokazuje da su jako motivisani da nas dobiju. Treba to da iskoristimo da se motivišemo za treću utakmicu", rekao je plejmejker Budućnosti.

Crveno-beli vode sa 2:0, a finalna serija seli se u Podgoricu, gde će se u sredu odigrati treći meč.

(Tanjug, Foto: Starsport)

Kurir