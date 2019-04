KAO DA SMO IMALI DESET IGRAČA: Milan Tomić posle titule ne može da sakrije oduševljenje! (KURIR TV)

"Ostvaren je cilj, sledeće godine idemo u Evroligu. Ostaje još naša liga, da osvojimo i to. Osvojili smo Superkup, sve ide po planu. Moramo da se spremimo za našu ligu. Bila je teška sezona do sada, mnogo povreda, ali ovu ekipu koju sam odabrao, napravio sam da bude tim, a ne pojedinci i to su pokazali u ovoj finalnoj seriji kada je bilo najteže bez Reglanda i Stratosa", rekao je Tomić posle utakmice u Beogradu.

Zvezda je večeras osvojila titulu u ABA ligi pošto je u odlučujućoj petoj utakmici finala plej-ofa pobedila Budućnost sa 97:54.

"Dominirali smo, teško je odigrati petu utakmicu, mi smo bili pod pritiskom, a ne Budućnost. Protiv Partizana u trećoj utakmici je bio pritisak na nama, ali ekipa radi dobro, prati sve ono što ja zahtevam i to je najvažnije", naveo je Tomić.

Upitan o učešću u Evroligi, Tomić je rekao da je o tome rano govoriti, dok je na pitanje o igri Boriše Simanića rekao da je letos video da je to veliki talenat.

"Nije bilo lako da odjednom igra u Zvezdi. Dobio je šansu, u decembru je proigrao. Ovo je za njega veliko iskustvo, izrasta u pravog igrača i mogao bi da bude nosilac Zvezdine igre", naveo je Tomić.

On je ocenio da je atmosfera na sve tri finalne utakmice u Beogradu bila fenomenalna, dok mečeve u Podgorici nije želeo da komentariše.

