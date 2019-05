ULAZIM U LOKALE I MOLIM DA ME PUSTE U TOALET JER SAM TRUDNA! Bivša košarkašica objavom na društvenim mrežama CEO REGION DIGLA NA NOGE! (FOTO)

Sta se menja u TRUDNOCI? 💭💭💭💭 Mozda je bolje pitanje sta se ne menja😂? Ovo je definitivno tema koja je obelezila prva 3 meseca moje trudnoce. Necu preterati ako vam kazem da su to bila najteza 3 meseca u mom zivotu! Sada, sa ove tacke deluje kao da je bilo davno, ali ne... Odmah tu iza coska je, i jos su mi rekli da taj osecaj moze i da se vrati🙈 Onaj osecaj kada se budis u 6h jer osetis mucninu, koja traje i dok je stomak prazan i kada ga naupunis. Kada na svaku hranu stomak reaguje drugacije, a ti nikako da uhvatis caku kako da se hranis. Mucnine, gastritis, kiselina, gorusica... Kada je jedini moguci polozaj polu lezeci, i kada pauze nema. Kazu meni, ma bice to ujutru samo, prestane popodne, drugi kazu samo popodne. Izvinite, ja nisam imala pauzu ni za rucak😂😂 Mucnina od koje se vrti u glavi a u stomaku kao petardu sa sam progutala. I tako 3 meseca. Tesila sam se samo, ako nosim trojke ovo sve ima smisla😉 Iskreno, dan mi se svodio samo na koncentraciju da casove Yoge koje imam uvece sa ucenicima odradim koliko mogu. Ujedno to mi je bila najveca motivacija. Iskreno, tada su se javili i najveci strahovi. Kreirala sam u tim danima prioritete koje sam obrazolozila svom suprugu, i on mi je bio najveca podrska. ❤️ Jutro sam pocinjala sa svojom meditacijom. Koliko god mi bilo tesko, naporno, to je bila aktivnost sa kojom nisam htela da pravim kompromis! Jer sam znala da na kraju to radim i za sebe i za bebu. Posle toga odmaranje, prepustanju osecaju mucnine, i prihvatanje da nije sve uvek onako kako bi mi zeleli. I da ne mora da bude. Znaci, na neke stvari nismo spremni, ali nam dodje i to da prihvatimo. Yoga casovi! Plan i program nisam pomerala. Svesna sam da se dosta stvari i u meni menja i da ce se tek menjati, ali prioriteti postoje! Naravno, pod uslovom da su dobri i za bebu i mamu! Sigurna sam da su nasi kapaciteti mnogo veci nego sto mi mozemo da zamislimo. I da nam zivot daje upravo situacije kako bi mi upoznali svoje kapacitete. I ko sam onda ja da se samo pustim i kukam?! Zivot svira, a moje je da igram, menjam stilove, prilagodjavam se, kako bi kreirali na kraju najlepsu tacku, koja se zove ziveti ZIVOT. 🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

