ANDREA TRINKIJERI POSLE MEČA SA MEGOM: Igrali smo dobro, zaslužili smo pobedu!

"Bila je stvar postaviti telo, biti pametan, igrati agresivnu odbranu protiv 'svitčing' odbrane. Imali smo jako dobrih momenata, lopta je išla brzo i na jednu i na drugu stranu. Pogodili smo sve trojke i zaslužili smo solidnu pobedu", rekao je Trinkijeri na konferenciji za medije u dvorani "Mega Factory".

Košarkas Partizana Rade Zagorac istakao je da je dogovor pred utakmicu s Megom ispoštovan.

"U pripremi za ovu utakmicu, najveći prioritet nam je bio da fizički pariramo Megi, jer samo tako mislim da možemo da dokažžmo da imamo neki malo veći kvalitet od njih. Imamo četiri utakmice do kraja, to treba da uradimo profesionalno, kao i do sada i da se spremamo za plej-of", rekao je Zagorac.

Trener košarkaša Mege Dejan Milojević čestitao je Partizanu na pobedi.

"Imali smo oscilacija, ali kad god smo uspeli da se približimo, napravili smo grešku, a Partizan je to kažnjavao trojkom. Premalo raspoloženih igrača da bi se dobio ovakav tim, ali na dobrom smo putu, imali smo seriju dobrih utakmica i dobrih pobeda. Sledeća utakmica je Novi Pazar. Treba to da dobijemo i uđemo u plej-of, a Partizanu želim sve najbolje u nastavku takmičenja", rekao je Milojević.

On je prokomentarisao i činjenicu da mnogo igrača Mege u trenutno igra u Partizanu.

"Meni je to bilo lepo da gledam. Na podbacivanju samo Renfro nije bio iz Mege. Očigledno je da su mnogi dobri igrači izašli iz ovog kluba i ja sam ponosan na to", zaključio je Milojević.

Kurir sport/beta

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir