@rthomas25_ je novi košarkaš Partizana! Rašon Tomas, 203 centimetara visoki krilni centar, potpisao je dvogodišnji ugovor sa Partizanom NIS. Doskorašnji igrač Dinama iz Sasarija, rođen je 1994. godine, a u sezoni 2018/19 je sa italijanskim timom osvojio FIBA Evropa kup i igrao finale Serije A. U dresu Dinama, Tomas je u Evropa kupu beležio 15,5 poena i 6,4 skoka po utakmici uz rekord FIBA Evropa kupa, kada je na jednoj utakmici zabeležio 40 poena i 16 skokova i imao indeks 54. U seriji A, Tomas je u proseku beležio 12,5 poena i imao 6,6 skokova po utakmici. Sezonu ranjie, novi košarkaš #KKPartizan je igrao za razvojni tim Oklahome u NBA G ligi, gde je u proseku beležio 13,9 poena i 7,2 skoka po meču. (Karikatura: Sarmagedon)

