ŠETAMO DECU I IGRAMO JAMB: Stefan Jović otkriva detalje s priprema

Čuvaj se svete Saletove čete! A kako drugačije nego ovako opisati sastav reprezentacije Srbije koja se na Kopaoniku priprema za Svetsko prvenstvo.



„Orlovi“ punom parom rade po diktatu selektora Aleksandra Đorđevića, a naravno imaju vremena i za - opuštanje. A Kurir vam iz ugla Stefana Jovića otkriva kako naši najbolji košarkaši provode slobodno vreme na planini.



Svetsko prvenstvo startuje za manje od mesec dana, a vi ste do danas bili u nepotpunom sastavu zbog izostanka NBA igrača. Koliko to utiče na pripremu?

- To se odražava samo na treninge i na nas koji smo tu, s obzirom na to da nas je malo, ali neće nam biti problem jer vrlo dobro znamo kako i šta. Zajedno smo od 2014. godine i svako zna svoj posao. Problem nam je samo za trening, jer nas nema dovoljno.



Dobra atmosfera je zaštitni znak vaše ekipe, ko je najveći motivator u timu?

- Atmosfera je uvek bila super otkad je Sale tu, to je ono što nas krasi i daje rezultate. Ali Muta je taj bez koga ovo ne bi bilo to. Bilo je nekih priča da će da odustane i da neće biti s nama u Kini, a ja sam u kontaktu s njim, nazvao sam ga i rekao: „Pazi, ako nema tebe, nema ni mene.“ Muta je duša reprezentacije, a pored njega, svako ima svojih nekoliko minuta, uvek je dobro zezanje, smejemo se, nikad nije dosadno.



Kako provodite slobodno vreme na Kopaoniku?

- Verovali ili ne - šetamo decu! Omatorilo se (smeh)... Moja supruga s detetom je bila za vikend, sada je tu Teova supruga, Lučina, Gagijeva i tako se i klinci druže međusobno. Ranije je bio neki tenis, soni, a sada malo ozbiljnije teme.

A neko druženje po sobama?

- Doduše igramo i jamb, to je nešto što nismo ranijih godina radili. Ja sam slučajno u jednom dragstoru našao jamb tražeći neku društvenu igru i sada Avram, Teo i ja igramo. Oni su malo kvalitetniji igrači, iskusniji u jambu, a ja igram da bih ubio vreme.

Bez euforije

NE ZANIMAJU ME AMERI Amerikanci su se susreli s brojnim otkazima u timu, koliko je to olakšavajuća okolnost?

- Pratim šta se dešava s njima, ali nisam sada pod nekom euforijom. Nema ovog, nema onog... Ako dođe do duela s njima, videćemo na terenu, najlakše je pričati odavde.



