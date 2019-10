OPERISANA SONJA PETROVIĆ: Koleno nije moglo da izdrži bol (FOTO)

"Nije bio toliko ozbiljan poduhvat ili to meni tako deluje, pošto sam prošla i gore stvari. Posle prvog dana sam izašla sam iz bolnice i iz dana u dan se osećao napredak. Preko Košarkaškog saveza Srbije smo organizovali čitavu operaciju, izašli su mi u susret. Specifična je situacija, jer kažu da je moje koleno u ovakvom stanju je jedno među 100. Ne može da se očekuje da ću imati oporavak po planu, ali za sada sve ide dobro", rekla je Petrović.

Zbog problem sa kolenom karijera joj je visila o koncu, a kako kaže, posle sezone u Evroligi i osvajanja bronze na Evropskom prvenstvu, došao je i pravi i poslednji trenutak da uradi zahvat.

"Došao je poslednji trenutak, jer više nisam mogla da vučem tu povredu. Imala sam već ozbiljne povrede tog kolena, imam samo tu jednu boljku koja ozbiljna i sa kojom ne mogu da budem mirna. Do sada mi je u glavi bilo izdrži, koliko budeš mogla igraj, ali je poslednja sezona dokazala da je to nemoguće. Imala šm osećaj kao da presipam iz šupljeg u prazno. Na EP selektorka je mora da kalkuliše koliko ću da igram. Jedno je da trpim bolove na terenu, a dugo kada trpim dnevne bolove kada ustajem iz kreveta i kada idem ulicom, pa sam rešila da odem na opreaciju i da pokušam da se u ovoj sezonu i pred pripreme za Olimpijske igre budem u nekom boljem stanju".

foto: FIBA

Članica idealne petroke na EP ove sezone zadužila dres Đirone na kojem će imati i novo prezime Vasić (posle udaje za srpskog veslača Miloša Vasića, prim. aut), a povratak u Španiju i početak sezone odložio je operacioni zahvat.

"U Đironu treba da se javim u decembru. Neki vremenski okvir postoji, ali sve zavisi od toga kako će meni teći opravak. Nadam se da ću u novembru već krenuti sa trčanjem i trenzima, kako bih u decembru bila spremna da igram. U Španiji nemaju pauzu za Božić, pa ću tako moći da vežem dva meseca da igram i da u februaru za olimpijske kvalifikacije budem u ritmu".

Krilni centar srpske reprezentacije neko je bez koga ne može da se zamisli završni turnir ženske Evrolige, a ova sezona je prilika da 13. put za redom izbori fajnal for.

"Đirona ako uđe u osminu finala Evrolige bio bi neviđeni uspeh. Nemamo toliko zvučnih imena i roster koji može da parira evorligaškim ekipama. Ići cemo na enegriju i borbenost i mislim da nije realno da se očekuju neka velika dostignuća u EL. Verujem da će mi biti teško ako prekinem moj niz od 12 uzastopnih F4. Šta je tu je, meni je bitnije, da sada kada sam svesna da sam pri zalasku karijere, da se vratim onom osećaju zbog kojeg sam i počela da se bavim košarkom. Da igram sa tim emocijama i da sam srećna kada sam na parketu." Pre kvalifikacija za Olimpijski turniru u februaru, izabranice Marine Maljković u novembru ocekuje kvalifikacioni prozor za Evropsko prvenstvo 2021. godine.

foto: KSS

Rivali Srbije u grupi su Turska, Albanija i Litvanija, a Sonja ovoga puta neće moći da pomogne saigračicama na terenu.

"Ako selektorka smatra da je to dobro za ekipu, ja bih volela da budem u nekom smislu uz devojke, da budem s njima tokom priprema, ali sigurno neću biti spremna da igram. Za te buduće događaje, mislim da više nema potrebe da devojke iz starijih generacija i ja iznosimo sve to. Na EP smo dali prostora novim licima da se nametnu i možda su te kvalifikacije prilika da one krenu da iznose sve to", rekla je Petrović i dodala da je grupa nje laka, ali da se zbog kontinuiteta koji srpska reprezentacija ima u poslednji šest godina, pitanje plasmana ne može dovesti u pitanje.

Pre Evropskog prvenstva koje su zajedno organizovale Srbija i Letonija, cilj srpskih košarkašica bio je plasman među prvih šest, kako bi se izborilo mesto za kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Tokiju.

Srbija je u beogradskoj "Štark areni" uspela da se okiti bronzanom medaljom, koja će po mišljenju košarkašice Đirone značajno uticati na samopouzadnje ekipe koja će se boriti za olimpijsku vizu.

foto: Dado Đilas

"Pokazalo se da više nema zemalja koje ne igraju košarku. Konkurencija jaka i sa te strane nam je bilo bitno da imamo određeno samopouzdanje sa kojim ćemo ući u te kvalifikacije i mislim da nam je to ova medalja omogućila." Od košarkašica odličje na šampionatu Evrope nije bilo očekivano iz razloga što se propustilo Svetsko prvenstvo, kao i zbog rezultata na EP 2017. godine.

Ovog leta javnost je ostala razočrana petim mestom košarkaša na Svetskom prvenstvu, gde je Srbija bila jedan od favorita za medalju.

"Mislim da sam dosta zaštitnički nastrojena prema svim našim sportistima i nikada ne bih rekla da je peto mesto neuspeh. Mi smo Srbija, mala zemlja. Mislim da se taj rezultat smatra neuspehom zbog atmosfere koje je napravljena u medijima, ne samo našim, nego i svetskim, da se očekuje zlato. Da su uzeli srebro ili bronzu, na to bi se isto gledalo kao na neuspeh. Verujem da naši ljudi treba da shvate čega se mi sve odreknemo da bismo bili u reprezentacijji i da to radimo čisto svojom voljom i iz ljubavi. Znam da je svako od njih uložio mnogo da bi došao u tu i da bi na pravi način reprezentovao svoju zemlju. Ne postoji sportista koji voli da gubi. Nikome teže to nije palo nego njima samima", zaključila je Petrović.

