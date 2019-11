KOKOŠKOV NAJAVIO BOMBU U REPREZENTACIJI SRBIJE: Novi selektor pojačava Orlove NBA ZVEZDOM! Evo o kome je reč (VIDEO)

Kokoškov je priznao da razmišlja da poziv uputi košarkašu Finiks Sansa Frenku Kaminskom.

Kaminski ima srpske korene, po dedi sa majčine strane.

"Baš sam ga spominjao jednoj vašoj koleginici iz medija Kingsa malopre i drago mi je da ste to pomenuli. Znam da Kaminski ima delom i srpske korene, pretpostavljam sa majčine strane. Ne znam tačno detalje, baš ću to da podelim sa kolegama u svlačionici. Ako govorimo o tom širem spisku, svako ko ima takav potencijal ima pravo i da bude uzet u obzir. Kaminski je NBA igrač, razmatraćemo, videćemo, on je "streč 5", ima dobru sezonu, Finiks Sans igraju dobro", rekao je Kokoškov.

Kaminski ima 26 godina i 213 centimetra, igra na poziciji krilnog centra, a može i kao "petica".

Ove sezone igra u proseku 24 minuta i ima 10,9 poena i 5,6 skokova po meču.

U Finiks je stigao letos, a prethodno je četiri godine bio član Šarlota.

(Koš magazin)

Kurir