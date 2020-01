NIKOLA NIJE IGRAČ KOME TREBA DA KAŽEŠ DA BUDE AGRESIVAN: Majk Meloun hvali Jokića na sva usta!

Jokić je za skoro 37 minuta postigao 47 poena, uz osam skokova, pet asistencija, dve ukradene lopte i jednom blokadom. On je prethodni rekord od 41 poena premašio na 3:14 minuta pre kraja utakmice košem za vodjstvo 114:109.

Od početka sezone mnogi su Nikoli zamerali zbog nedostatka agresivnosti, sa čim se nije složio trener Meloun.

"Svidela mi se njegova agresivnost u ovom meču. Već u prvoj četvrtini postigao je 18 poena i bilo je to sjajno videti", rekao je Meloun posle meča i dodao:

"Oni su mu to dozvoliti. Žalili smo se na njegovu agresivnost, ali on nije igrač kome treba reći – hajde sad budi agresivan. On zna šta treba da radi i kada mu neko ostavi prostor to se ovako završi", kazao je trener Denvera.

Kurir sport

Kurir