VLADE ĐUROVIĆ O DOLASKU MAJKA MELOUNA U STRUČNI ŠTAB: Pozitivan potez KSS, biće Jokić onaj pravi

"Veoma pozitivna vest. Kao prvo pokazuje da Savez ima veliku brigu oko reprezentacije, nama je potreban jedan dobar rezultat reprezentacije, kao zemlji i zbog naše košarke. Drugo, biće Jokić sasvim drugačiji, zbog njega je to najveći potez jer je očigledno bio nezadovoljan u Kini i nervozan. Meloun sigurno najbolje zna kako da ga iskoristi, kad će da ga ohrabri, "pomazi", kad da ga izgrdi, što je jako dobro jer sa Jokićem, koji je genijalan igrač, mi možemo da napravimo svašta", rekao je Djurović Tanjugu.

On ističe da je Meloun odličan trener, koji sa jednom skromnom ekipom kakva je Denver beleži odlične rezultate.

"Svaka čast Jokiću gde se sve vrti oko njega, ali ovi drugi igrači u nekim jačim ekipama, pogotovo na Zapadu, ne bi imali mesta. A eto, oni su na vrhu, što znači da je on sasvim dobar taktičar. Biće tu problema normalno, tamo u NBA može da se traži tajm-aut kad hoćete, udvoje igrače, on kaže tajm-aut, drugačije su trojke, tamo se izlazi sa šest faulova, ovde sa pet, tamo 4x12, ovde 4x10. Ima tu puno razlika, međutim to Kokoškov zna i njemu to nije ni potrebno od Melouna. Njemu je najvažnije i vrlo je bitno i medijski i zbog sudija da vide da na klupi jedne reprezentacije sedi NBA trener".

Đurović navodi da sada nikako ne bismo smeli da pomislimo da je Meloun, zato što dolazi iz NBA lige - čudotvorac.

"Po mom mišljenju on nije bolji trener ni od Željka Obradovića, ni od Dude Ivkovića, ni od Bože Maljkovića, ali u svakom slučaju vrlo pozitivan potez Saveza, mislim da će to dati dobar rezultat".

Prema njegovim rečima, plasman na Olimpijske igre ne bi trebalo da se dovodi u pitanje, pa i dobar rezultat u Japanu.

"Imamo dobar tim, ono što je bilo na SP je sticaj okolnost gde smo mi pali kad je bilo najpotrebnije, Jokić nije bio onaj koji je trebalo da bude. Mislim da će ova dva trenera sada to mnogo bolje pripremiti, Kokoškov ima iskustvo iz Gruzije, a pogotovo Slovenije gde je uzeo prvo mesto na EP. Sada ima još jaču ekipu, mnogo će značiti na treninzima prisustvo dva trenera iz NBA, kako god uzmete ti momci koji igraju po Evropi su odlični igrači i razmišljaće, ajde da igram što bolje, možda će i mene da povede tamo u NBA. To nije važno jedino za Teodosića, koji je stari šmeker, bio je tamo, probao je i mislim da ga to više ne interesuje. Sve druge mislim da interesuje".

Proslavljeni trener uveren je da će Jokić sada definitivno postati glavni igrač reprezentacije, ali da će vođa i dalje da bude Teodosić.

"Jokić ima malo godina, da je stariji drugačije bi se ponašao i tamo u Kini, a pošto nema pravo nšita da kaže u toj reprezentaciji bio je nervozan, držao u sebi, dobio dve tehničke jer nije igrao dovoljno i po njegovom i po mom mišljenju. Sada će to verovatno da se promeni, koncepcija će da se gradi oko njega i on mora da bude osnovni igrač, ali lider, vođa, to će sigurno da bude Teodosić", zaključio je Đurović.

