TRINKIJERI BIO S BRAJANTOM U LAS VEGASU: Potresne reči trenera Partizana o nastradalom HEROJU Kobiju!

"Mislio sam da me neće tako udariti. Mislio sam da je takva legenda besmrtna, ali nije", rekao je Trinkijeri novinarima u Beogradu.

"De fakto, sportski svet se zaustavio. Razmišljaš, gledaš, čitaš, pitaš se... Mi radimo u košarci, košarka nije važna. Mi ne spašavamo živote. Nismo policajci, lekari, vatrogasci, ti ljudi su heroji, ali na neki način je Kobi bio heroj. Ne kao oni koji spašavaju živote, ali je bio heroj i ceo svet se zaustavio. Sport ti da najveću stvar, emociju, i to je sve udarilo. I mene", dodao je Trinkijeri.

Legendarni NBA košarkaš Kobi Brajant poginuo je u nedelju u padu helikoptera u blizini Los Anđelesa. Uz Brajanta je poginula i njegova 13-godišnja ćerka Djijana i još sedmoro ljudi, kada se helikopter srušio u Kalabasasu, zapadno od Los Anđelesa.

Trinkijeri se podsetio i kako je upoznao Kobija Brajanta.

"Ja sam 1998. bio trener juniora i pomoćni trener u Milanu i Kobi je imao udeo u klubu tada. Pozvao nas je u Las Vegas, bio sam sa njim u Santa Monici. Sećam se toga. Bio je mlad, ali je puno o košarci pričao. Voleo je sve da zna. Pričao je perfektan italijanski. Kaže se da talenat bez upornosti nije ništa, on je to digao na nivo koji niko nije dostigao. Neverovatana želja za napredovanjem, mislim da to niko neće ponoviti", naveo je trener Partizana.

