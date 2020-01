KOŠARKAŠ PARTIZANA POZNAVAO KOBIJA: Žena mi je javila da je poginuo, NISAM VEROVAO!

Kobi Brajant, njegova ćerka Đijana i još sedam osoba poginuli su u nedelju u helikopterskoj nesreći u Kaliforniji.

Džejms Mekadu je, u vreme dok je nastupa u NBA ligi, igrao protiv Kobija i nikada nije krio da mu je upravo zvezda Lejkersa oduvek bio idol.

"Blagosloven sam jer sam igrao protiv njega. To je priča koju ću pričati deci do kraja života. Rastao sam uz njega, sanjao da budem kao Kobi. Kada sam bio mali, na terenu iza kuće sam vežbao šut i sanjao da igram u NBA protiv Kobija. Hvala Bogu što sam dobio tu priliku i to ću nositi sa sobom gde god budem išao", izjavio je 27-godišnji igrač Partizana za televiziju "O2".

Kada mu je supruga javila da se dogodila tragedija, Mekadu nije verovao.

"Žena me je zvala i rekla, a ja joj nisam verovao. A onda, kada su potvrdili vest... Jednostavno ne mogu da objasnim kako sam se osećao. Dok sam odrastao, igrajući košarku, Kobi mi je bi omiljeni igrač. Kada sam čuo vest, jednostavno sam bio slomljen. I dalje sam i ovo su mi veoma teški dani".

Mekadu je u NBA bio igrač Golden Stejta i Filadelfije.

"Kobi je bio moj idol i jedan od onih igrač kome sam se divio. I dalje mu se divim. Kada sam bio dete, svi su želeli da budu kao Kobi, da igraju za Lejkerse, osvajaju titule. Gledali smo ga kako igra za reprezentaciju. Kobi je bio voljen sa svih strana. Jednostavno mogu biti zahvalan jer sam bio svedok jedne velike karijere, njegovog postojanja na zemlji. Takođe i gubitak njegove ćerke... Ja sam otac, i ta tuga se ne može opisati. Jednostavno moramo samo da se molimo", zaključio je Džejms Mekadu.

(Kurir sport)

