SERHIO UPOZORAVA: U Italiji je sve palo, stanje u Španiji je slično tome

Španski košarkaš Serhio Rodrigez kaže da se situacija sa koronavirusom u Španiji pogoršava i da je sada poput one u Italiji.

"Udarao sam glavu zbog neizvesnosti, zbog porodice, zbog stvari koje nisam mogao da promenim. Situacija je bila vrlo čudna. Grad je bio usporen i bilo je ludo raditi išta. Ništa nije bilo normalno. Tamo sam video kako je sve palo, manje-više se to dešava sada u Španiji", rekao je Rodrigez.

On je kolima prešao 1500 kilometara za 14 sati.

"Potražio sam opcije za letenje, ali kako je to bilo nemoguće, seo sam u automobil i otišao u Alikante. Bilo je to najjednostavnije", dodao je on.

O košarci ni ne razmišlja:

"Ne možemo o tome sada razmišljati. Moramo da uložimo snagu da rešimo ovo. Možemo da sedimo kod kuće i da podržavamo medicinsko osoblje, policiju, ljude u supermarketima. Moramo razmišljati o sadašnjoj situaciji", zaključio je Rodrigez.

