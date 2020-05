IRAČANI SA MAŠINKAMA PRIVELI SRBINA: Ne dam pasoš, NISAM JA AMERIKANAC! Neverovatna ispovest bivšeg igrača Partizana

Mitrović je opisao da je kao belac imao brojne probleme, jer su Iračani mislili da je Amerikanac, a jednom je čak i privođen u kasne sate, pod optužbom da je špijun.

- Vraćam se sa treninga i neko me zove. Ja iskuliram to. Posle 30 sekundi čovek mi zvoni na vrata. Ja otvaram, to onaj isti čiča što me zvao u hodniku. Pita me ko sam i kaže mi: "Ja sam nadzornik ove zgrade, ako ti nešto treba možeš da mi se obratiš".Rekoh: "E, super, hvala vam baš puno". U principu - koristiće mi da znam nekoga tu. I sutra uveče u 00.15 posle ponoći igram 'soni', ne spavam, raspištoljio se u dnevnoj sobi, kad neko mi zvoni na vrata. Ko je sad? - prisetio se Mitrović.

Tada je zaplet dostigao vrhunac zbog pasoša.

- Stoje dvojica vojnika sa mašinkama, neki čovek u kožnoj jakni i onaj čiča iz zgrade. Razmišljam šta sam uradio, gde nisam ispoštovao propise. Kaže mi čovek u kožnoj jakni: "Znate šta, imamo prijavu da u ovom stanu živi opasan Amerikanac". Kažem im da nisam Amerikanac, da sam Srbin. Oni kao: "Znaš šta, moraćeš da nam daš pasoš da ga odnesemo da te proverimo". "Ne mogu da vam dam pasoš, stvarno mi treba´, tako im kažem. A stvarno mi i treba, jer kada se voziš kroz ceo Irak, zbog problema sa teroristima, imaš svuda "check point". A ne izgledam kao oni, pa će mene prvog da zaustave i legitimišu. A znamo da su oni tradicionalno "odgovorni" i da mogu da mi zagube pasoš i šta ću onda?

Bivši igrač crno-belih otkriva kako se sve završilo.

- Bila je tenzija. Oni: "Daj nam pasoš", ja njima: "Ne dam". I tako. I rekli su mi da moram da pođem sa njima. Ja šta ću, bolje to nego da mi izgube pasoš. Otišli smo u neku sigurnosnu kancelariju, zvali su trenera, moj klub. Oni došli, sedeli smo tu 50 minuta, gledali jedni u druge kao idioti i na kraju sam u pola dva-dva otišao kući - zaključio je Mitrović.

Kurir sport / Mozzart sport

Kurir