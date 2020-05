PUKAO MI JE FILM I OTERAO SAM SVE U K...C Rađa otkrio kako je postao nervozan zbog Đorđevića i kako ga je napao Ivković

Legendarni hrvatski i jugoslovenski košarkaš Dino Rađa otkrio je detalj sa priprema reprezentacije za Olimpijske igre u Seulu 1988. godine, u kome su, pored njega, učestvovali selektor Dušan Ivković i igrači Aleksandar Đorđević i Stojko Vranković.

Rađa je, komentarišući film "Poslednji ples" o šampionskoj generaciji Čikago Bulsa, posle koga su pojedini optužili Majkla Džordana za nasilničko ponašanje, rekao da u potpunosti razume najboljeg košarkaša svih vremena.

"Sa Stojkom sam imao ozbiljan sukob. Mislim da je to bilo na pripremama za Igre u Seulu 1988. Trening i igramo visoki protiv malih, s tim da mali nisu smeli da koriste dribling. Znači, ne može ti dati koš nikako. Imaš samo da ispružiš ruke i ne može ti ništa. Đorđević mu je postigao jedan šut, pa drugi, pa treći. Svašta sam mu rekao, zatim je on krenuo da mene vređa. Uleteo je Duda Ivković i napao nas obojicu. Puk'o mi je film i poslao sam sve u kurac i otišao sam u svlačionicu. Tada sam bio klinac od 21 godinu. Duda je krenuo za mnom i molio me da se vratim. Tako da potpuno mogu da razumem Džordana i njegov mentalni sklop. Zato je najveći svih vremena bez ikakve konkurencije", kaže Dino Rađa.

