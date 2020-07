DRAŽEN DALIPAGIĆ ZA KURIR: Nikad ne bih dao toliko novca Italijanu (FOTO)

Košarkaška legenda Dražen Dalipagić nije iznenađen odlaskom Andree Trinkijerija i kaže za Kurir da on nikad ne bi dao toliko novac za Italijana.

foto: Starsport©

- Meni je prijatelj, inače košarkaški menadžer u Italiji mnogo ranije rekao da Trinkijeri sigurno odlazi iz Partizana. Ja sam se tada iznenadio, nisam mogao da verujem, obožavaju ga navijači, voli Srbiju, Partizan, a onda ode. To je danas tako, tržište postavlja uslove. Da budem iskren, ja njemu ni kad je dolazio ne bih dao toliki novac. Svestan sam ja da je on popravio atmosferu u klubu, napravio neke rezultate, ali to su ogromne pare za naše uslove - kazao je Dražen Dalipagić za Kurir.

